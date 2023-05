La noticia abrió la portada de este Diario el miércoles: “El Ayuntamiento proyecta un polígono industrial de 300.000 m2 junto al PITA”. Después de felicitar a Mª Victoria Revilla por el “scoop”, nos preguntamos: ¿Es positivo montar un polígono pegado al Parque Científico-Tecnológico de Almería, cuando este está en pleno desarrollo, después de superar numerosas zancadillas? Sí, zancadillas de políticos que habían aprobado en 2001 -por unanimidad, sin un solo voto en contra ni abstención en el Parlamento de Andalucía- la creación del PITA almeriense. Además de otras trabas y pegas que no entiende uno a cuento de qué venían. A pesar de todo, y tras demasiados años (ocho para ser exactos), Almería consiguió un instrumento científico-tecnológico que para sí querían muchos otros territorios. Y ahora que está consolidado y en pleno desarrollo (véanse las grúas que lo pueblan) le sale una autocompetencia. El prefijo auto se debe a que el Ayuntamiento de Almería forma parte del PITA; y también la Junta, que además preside la sociedad gestora. Dicen que no será competencia porque es para empresas de otro nivel. Lo que pasa es que, si a una empresa que piensa instalarse en el PITA le ofrecen un terreno contiguo, barato y aprovechando las infraestructuras que se hicieron para -y pagó- el PITA (agua, gas, electricidad, fibra óptica…), pues eso.

Lo de la autocompetencia no es nuevo. El viejo edificio de Correos dicen que lo van a ocupar con un “polo de innovación de la agricultura” (Smart Green Cube), la misma expresión que se utilizó para justificar la necesidad del PITA. Cuando el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía estaban gobernados por partidos enfrentados, las zancadillas podían tener cierto “interés” para ciertas personas. Pero ahora que el mismo partido manda en la ciudad, la provincia y la Junta, no hay dios que lo entienda. Sin embargo, en Málaga, que está aquí al lado, lo hacen distinto: estuvieron todos a muerte, siempre, con su parque tecnológico, que fue pionero y hoy es de los más importantes de Europa. Por eso dicen muchos malagueños que hay tres personas que han cambiado la ciudad: Paco de la Torre, eterno alcalde; Felipe Romera, eterno director general del parque malagueño; y Antonio Banderas, que no habrá que explicar por qué. Para terminar, de momento, que esta es la primera entrega sobre tan jugoso tema, la pregunta obvia es ¿a quién beneficia?