Mañana muchos de ustedes se levantarán y será un día más de trabajo y de niños en el colegio. Pero otros se juegan el papel de su vida por defender a capa y espada a su jefe. Uno de ellos será el ‘superministro’, Félix Bolaños. En unas tierras en las que el mejillón es el plato estrella (Bruselas) la mano derecha de Sánchez le explicará al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, de qué va la ley de amnistía. Un pegote que tiene bastante complicado y más con la negativa de jueces y otras administraciones, incluso europeas. Muchos piensan que ojalá sea esta la solución para tumbarla, pero les aseguro que al final será una charla con toque de amistad. Les vaticino que veremos declaraciones amistosas entre las dos partes. La semana pasada vimos un debate intenso en la Eurocámara pero sin ninguna solución y con risas de Puigdemont y su amigo Toni Comín. Por el momento la historia no ha hecho más que empezar y Patxi López, futuro portavoz del PSOE en el Congreso, tendrá sesiones broncas porque estos, los independentistas catalanes, pedirán más y se convertirán en sus mayores enemigos. Será una relación de amor-odio parecida a la que tuvieron con Podemos. Tendrán que comerse muchas de sus palabras y proposiciones que tendrán que avalar y agachar la cabeza 15 días después de haberlas propuesto. Pero la maquinaria de Junts no irá sola, porque ahí estará el escudero de Don Quijote, Oriol Junqueras. Su partido ha quedado como el segundón en el mundo independentista y tendrá que manejar y apoyar lo que diga el de Waterloo. Pero en el aquelarre contra el presidente del Gobierno también estará Bildu y un PNV receloso ante sus principios para no perder la autonomía vasca. Porque si es así sería el fin del partido. Una pieza clave en todos esto será la de quien conoce las mayores intimidades de la maquinaria de Ferraz, me refiero obviamente, al partido fundado por Pablo Iglesias. Lo bueno es que Sánchez podrá tirar de su ‘Manual de Resistencia’ o de su nuevo libro ‘Tierra Firme’ en el que la convivencia con el partido morado ha sido incluso para ir al psicólogo. A un así siempre estará Zapatero, el hermano mayor que saca las uñas y reparte para todos lo que están en su contra.