¿quién no quiere ser feliz, igualdad entre todos los seres humanos y tener un planeta mejor? Tal vez tu respuesta cambie si te digo que para conseguir esos fines, aparentemente ideales, te van a despojar de todo. Y no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial en uno de sus objetivos para el futuro. "En 2030 no tendrás nada y serás feliz" afirma el FMI hablando del futuro que nos impone la Agenda 2030. Se trata de uno de los muchos retos que se han marcado varios países, entre ellos España, con el objetivo de conseguir un mundo más igualitario y saludable según su propio criterio y siempre que se sigan las instrucciones marcadas en esta Agenda. La letra pequeña que no te cuentan es que, para que ellos consigan estos ideales tú, la vecina del 5º y yo debemos renunciar al estado del bienestar tal y como lo conocemos ahora. El plan ya está en marcha. Reconocerás a sus ejecutores por un pin que llevan con orgullo, observen a ciertos alcaldes de la provincia de Almería y porque cantan el "Kumbaya" ideológico y medioambiental al ritmo del eco totalitarismo. Nos quieren a todos neo marxistas. ¿Tienes coche o viajes en avión? Olvídate. Contamina. Mejor usa un tren con coche cama y viaja de noche. Lo dice el FMI. Aunque claro, los de Almería no sé qué haremos porque no tenemos ni AVE, ni trenes con coche cama ni nada que se le parezca. "Comerás menos carne. No será un alimento básico para el bien del medioambiente y tu salud" es otro de los retos que se marca. ¿Eres de jamoncito y cerveza, de barbacoa en verano o paella los domingos? Eres mala gente según la Agenda 2030. Según ellos la carne no es buena, los animales no son parte destacada de la cadena alimenticia humana sino compañeros de planeta y amigos.

El ministro Garzón ataca día sí día también a nuestros ganaderos. Sus palabras no son casuales. Está leyendo el guion marcado por su nuevo libro de cabecera que descansa en su mesilla de noche junto a las biografías de Marx y Engels: La Agenda 2030. Es un gran disparate. Es una hoja de ruta para la destrucción de la soberanía de las naciones, de la economía y del orden social, moral y político que conocemos. Una obra enfocada a mantenernos anestesiados entregando el poder a las agencias de la ONU y a las grandes multinacionales. La Agenda 2030 trata de asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz dentro de un concepto más amplio de libertad, según recoge su texto. ¿Libertad? Pero si este documento trata de recortar libertades, en ningún caso ampliarlas. Todos los partidos políticos españoles han abrazado esta Agenda 2030: lo pudimos ver en el último pleno de Diputación de Almería, en nuestra moción para la defensa de nuestro sector ganadero seriamente atacado por esta agenda totalitaria y donde existe una total adhesión por parte del PP hasta el PSOE pasando por Cs. Por eso insistían tanto en que retirásemos de nuestra moción la parte donde señalamos a todo lo que significa la Agenda 2030. Tan solo hay una excepción en el marco político español que denuncia públicamente lo que significa esta Agenda: VOX. Nosotros no nos vamos a someter al dictamen de la progresía que pretende instaurar este plan liberticida a toda costa. No nos vamos a callar. Seguiremos denunciando todo aquello que trate de imponer la tiranía matando nuestra libertad.