Estoy escribiendo estas líneas el lunes, bien de mañana, después de haberme tomado, con mucha calma, un café “bueno”, como llamaba mi abuela al que no llevaba cebada envuelta. Quería, y quiero, escribir estas líneas, tranquilo y sosegado, pues se refieren a valores fundamentales, tanto de las personas, como de las naciones. Se trata nada menos que de la independencia, la libertad y la honorabilidad de ambos. Pero, por si eso fuera poco, también se trata “del pan de los hijos”.

Un grupo de parlamentarios alemanes comenzará este domingo una visita a España, país soberano, independiente y libre, para informarse sobre la sequía que sufrimos y el agua de Doñana y del riego de las fresas durante la que se desplazarán a Madrid y a Sevilla para recabar información sobre la sequía y cómo afectan al Parque Nacional de Doñana la misma y los cultivos intensivos de fresas. Ese grupo lo encabeza “un verde”, al que acompañan 2 socialdemócratas (SPD), 2 cristianodemócratas (Unión Cristianodemócrata/ Unión Social Cristiana), 1 de los Verdes, 1 del Partido Liberal, 1 de Alternativa para Alemania y 1 de La Izquierda. Dicen que vienen para estudiar cuestiones relacionadas con “la escasez de agua y la protección de los consumidores”.

La comisión parlamentaria recuerda que la sequía afecta particularmente a Doñana. ¿Qué pasa? ¿Es que la sequía no le afecta ni a los cereales castellanos, ni al vino de La Mancha, ni a las lechugas de Murcia, ni a los tomates de Almería? ¿Es que alguna vez se han perdido las cosechas españolas por exceso de riego? ¿Es que los agricultores utilizan las desaladoras por capricho?

Y, si quieren proteger a sus paisanos, pues que trabajen en su parlamento para solucionar sus problemas, y hagan lo que hacemos todos cuando necesitamos comprar algo y tenemos problemas con un proveedor: buscar otro. Tonterías las justas. Eso no suena bien. Esa música no acompaña bien a la letra de la canción. Lógicamente van a reunirse con “muuuuchos” organismos y personas. Lo que no dicen es cuándo lo van a hacer con el ministro de agricultura, que creo que es el Sr. Planas.

Y como colofón, la pregunta que me martillea el cerebro: Por muy diputados de Alemania que sean, lo cual respeto, lo son de Alemania. Aquí son ciudadanos alemanes con los mismos derechos que tengo yo en Alemania. No vienen como representantes de la Unión Europea, que sí que es un organismo supranacional. ¿Quiénes son ellos para “venir a registrar nuestros armarios”?

¿Es que el presidente necesita más problemas con el móvil? Igual si el presidente y la vicepresidenta españoles no hubieran escrito mensajes en sus móviles sobre el agua de la fresa, habría sido mejor.