N O me gusta la TV y de la misma, sólo veo documentales. Las noticias me gusta escucharlas en la radio y si es algún comentario o información elaborada, el papel. O sea, el periódico.Y la música en la radio: de estudiante rne clásica, y un rato de Ángel Álvarez durante el café con leche de media tarde en el piso.

Pues bien, resulta que anteanoche, en unos documentales que tiene telemadrid sobre los barrios madrileños, vi la historia de Luis Candelas.

Aunque no tenía "delitos de sangre", "fue acusado por más de cuarenta robos y condenado a morir por garrote vil. Pidió clemencia a María Cristina de Borbón, que le fue denegada. Murió el 6 de noviembre de 1837 con treinta y tres años." Leído en la Wikipedia. P.D. Mi libro preferido es una novela por entregas del año 1930 aprox. Cuyos fascículos le llevaban a mi abuelo a San José, y él los leía en voz alta para mi bisabuela, mi abuela, mi madre y mi tía María. Dichos fascículos me los regaló mi abuela, y me los encuadernó en piel Lesduarte en la calle Real. Título: "La Hija del Presidio". ¡La vida siempre ha sido dura!