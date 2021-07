Mariano José de Larra (1809-1837) periodista, escritor y político, decía que "Ser liberal en España es ser emigrado en potencia". Esta afirmación del autor de Vuelva usted mañana, Artículos de costumbres, El pobrecito hablador, Macías, El doncel Don Enrique El Doliente, etc. aunque parezca contradictorio, me proporciona tranquilad porque es una explicación clara y concisa sobre los matices de la arena pública en España desde hace doscientos años. Sin paños calientes. Uno de los mayores fracasos de mi vida ha sido participar en política activa. No obstante agradezco a la vida la inestimable oportunidad de aprendizaje que ofrece. Por ejemplo; observar y experimentar en carne propia el comportamiento de las personas cuando llegan al poder. Como se comprometen, o no, con el apoyo de los ciudadanos y la confianza que depositamos en los responsables públicos. En general su conducta provoca decepción. Abundan necedad, zafiedad y traición. Adolecen escandalosamente de moral y humildad. El poder corrompe siempre; más cuando la política se usa como una industria particular de empleos ventajosos y endogámicos que no respeta el sujeto político que forman España y los españoles. Por eso es tan peligroso negar la naturaleza humana. Cuando se comete semejante disparate la barbarie totalitaria tiene las puertas abiertas de par en par. Llegando al centro casi todos se marean, y que decir si se ornamentan de progresismo. La RAE define liberal y liberalismo como "Partidario del liberalismo. Comprensivo, respetuoso y tolerante con las ideas y los modos de vida distintos de los propios y con sus partidarios. Actitud que propugna la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad. Doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos". La filosofía, teoría e ideología política liberal constituyen el origen y fundamento de la democracia moderna. Las aportaciones de nuestra civilización y cultura españolas son cruciales porque argumentan el pensamiento político liberal como un todo: derechos humanos y necesidades económicas. Calidad de vida moral, intelectual y material. Los antecedentes históricos, filosóficos y jurídicos están en la Antigua Grecia, madre de la cultura occidental. El poder debe de tener límites.