800 palabras, el otro periodismo

El diálogo junto con el periodismo guarda muchas semejanzas con la Literatura. El periodista puede ser tan buen narrador como un escritor y llegar a hacer Literatura sabiendo que antes es el periodismo como objetivo y fin en la crónica del discurso. Manuel Peñalver en su libro Ochocientas palabras. El otro periodismo. Nos recuerda así las siguientes palabras de Joshep Pulizher: "La prensa libre debe abogar siempre por el progreso y las reformas. Nunca tolerará ni la injusticia, ni la corrupción y luchará contra los demagogos en todos los signos. No pertenecerá a ningún partido, se pondrá los privilegios de clases y pillaje público para ofrecer su simpatía con los pobres, es decir, se mantendrá siempre de "al bien público"Manuel Peñalver siempre ha tenido como predilecto el libro de Kapusciski, los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el periodismo una obra breve, pero intensa. Una gota en el océano, capaz de transformar y de influir, por su ética y su compromiso. Por supuesto, en el concepto del artículo de opinión que tiene este escritor de periódicos está presente la influencia que tiene Mariano José de Larra, Julio Camba, César González-Ruano y de Francisco Umbral. Con una finalidad; la de conseguir que el periodismo sea superior a la Literatura. Hasta hacernos recordar y enmarcar lo que dijera Arthur Miller: "Un buen periódico es una nación hablándose así misma."Manuel Peñalver, como Hugo Gutiérrez Vega, considera que la lectura de la prensa nos permite formar parte de la sociedad responsable capaz de presionar a los poderes públicos para que se enfrenten con honestidad a los problemas de la sociedad contemporánea.Ochocientas palabras, el otro periodismo es una realidad en forma de Compendio y de artículos, publicados en Diario de Almería; caligrafiados en la crónica de los días con un prólogo en la crónica de los días con un prólogo y un epílogo que tienen su antecedente en Fígaro. Serena y callada muere la tarde. Estas preguntas comienzan a tener respuesta. El periódico y el libro, en papel, existen una cultura que comienza en los mismos. A través de Larra, Camba y Kapuscinski, hemos descubierto el periódico como proyecto intelectual, y a través de Rosa Montero, lo leemos. Lecturas. Lecturas. ¡Serán siempre bienvenidas; con la taza de café y el zumo de naranja en la mesa!Mañana será otro día. Las interrogaciones sean la respuesta a los puntos suspensivos y a las palabras, cuando intentan ir más allá. No es más importante y primero ¿Qué la retórica noacepte conceptos erróneos en la escritura?No faltan ni sinónimos, ni antónimos porque el periódico es, o debe ser, redactar con exactitud lo que un pensamiento es y lo que no.