Ni los pinchos son morunos

Un estudio de la Universidad de Granada ha demostrado que a los habitantes actuales del antiguo Reino de Granada (Granada, Málaga y Almería) no nos quedan apenas gotas de sangre sarracena. Que dicen que tenemos los mismos cromosomas -célula más, célula menos- que un gallego, un catalán o un madrileño. ¡A tomar por saco nuestra identidad física y cultural! No se sabe si es por culpa de esta crisis cuyos efectos todavía soportamos, pero ya no podemos ser ni moros. Y ni siquiera Antonio Gala está ya en forma para defendernos de semejante agravio perpetrado por estos genetistas de, precisamente, la tierra donde cristalizó el alma moruna que, hasta ahora, entendíamos que nos pertenecía. Como muy bien decía Agustín Lara en su famosa canción Granada: "tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros". Y antes aun, quedó bien claro en la zarzuela El huésped del sevillano: "Mujer de perfil gitano, que tiene sangre agarena. Mujer de cuerpo pagano, eres llama, verso y flor".

Y ahora vienen estos científicos revisionistas a decirnos que de moros nada, y mucho menos agarenos; que somos genéticamente iguales a los maragatos o los del Maestrazgo. Y ahora, ¿cómo nos vamos a diferenciar del resto de los pueblos ibéricos?, con lo bien que nos iba con las sevillanas, la Macarena, el Rocío…y lo moruno (incluidos el barco de Melilla y los pinchitos). Tampoco les habrá gustado este estudio a los separatistas. Cuando se enteren -sobre todo el Puchi y el Torra- de que tienen tanta sangre moruna como los vagos de los andaluces, bonicos se van a poner. Aunque no se sabe si se van a cabrear más o menos que los residuales seguidores de aquel PSA de Alejandro Rojas Marcos, que llegó a ser conocido como "Sherry Batasuna", y en la primera legislatura tuvo cinco diputados en Madrid. Y, lo que es más meritorio, cuatro en el Parlamento catalán. Hace muchos años que los andalucistas no sacan escaños en parlamento alguno, pero este golpe bajo de la ciencia a nuestros ancestros, raíces, identidad, cultura y esencia, es inasumible. Así que, a falta de nacionalistas que nos defiendan, dejamos aquí nuestra protesta más vehemente. Y eso que de jóvenes aspirábamos a ser internacionalistas. Pero internacionalistas ya no quedan más que las multinacionales y los fondos de inversión, buitres o no, si es que hay alguno que no lo sea.