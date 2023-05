El poder político y el poder financiero

Todos los países sujetos al dólar americano estan en una situación económica muy delicada. En efecto el presidente de USA, señor Biden, ha solicitado el aumento del techo de la deuda pública US, hoy limitado a 32 Billones (32 Mil Millares de $US), es decir poder imprimir más papel, para pagar los funcionarios, los compromisos del Estado con industrias, pagos de los bonos de deuda de Estado que llegan a expiración y los intereses de los créditos, el no honorar este conjunto, crearía una desconfianza hacia el $US, que puede desvalorizar el valor de cambio y pagos comerciales y ocasionaría en las reservas de $US que detiene cada país, pérdida de valor adquisitivo. El presidente Biden necesita el acuerdo de los senadores republicanos para lograr aumentar el techo de la deuda pública US. Una vez que obtenga el acuerdo político, la FED procederá a imprimir billetes $US, hasta el límite de lo acordado y que se añadirán a los que ya están en circulación. El Banco de la Reserva Federal, nació en 1913, el mismo año de la muerte del banquero US J. Pierpont Morgan y en este año se creó la Fundación Rockefeller. La FED se compone de agencias reguladoras bancarias con propiedad de acciones en las principales 25 sociedades de cartera bancarias de USA, por motivos de “seguridad nacional” no se pueden publicar los nombres de estos accionistas. Es sabido que muchos de los accionistas de la FED a través de sus bancos, residen en Europa. Una de sus componentes, es US Trust Corporation, fundada en 1853 y ahora propiedad de Bank of America, es un depósito importante de la riqueza de la oligarquía propietaria de estos holdings bancarios. Se destacan, Walter Rothschild que fue director corporativo y fideicomisario honorario de US Trust, los otros directores fueron Daniel Davison de JP Morgan Chase, Richard Tucker de Exxon Mobil, Daniel Roberts de Citigroup y Marshall Schwartz de Morgan Stanley. JW McCallister, un miembro de la industria petrolera con vínculos con The House of Saud, escribió en The Grim Reaper, que 8 familias, de las cuales 4 residen en USA, son banqueros saudíes que detenían el 80% de la propiedad del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que es la rama más poderosa de la FED. También, Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman y Kuhn Loeb de Nueva York, los Rothschild de París y Londres, los Warburg de Hamburgo, los Lazard de París y el Israel Moses Seif de Roma son accionistas. El CPA (contador público certificado) Thomas D. Schauf confirmó lo escrito por de McCallister y agrega que William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff y James Stillman entre las personas que poseen numerosas acciones de la FED y que, además, diez bancos controlan las doce sucursales del Banco de la Reserva Federal. Nombró a NM Rothschild de Londres, Rothschild Bank de Berlín, Warburg Bank de Hamburgo, Warburg Bank de Ámsterdam, Lehman Brothers de Nueva York, Lazard Frères de París, Kuhn Loeb Bank de Nueva York, Israel Moses Seif Bank de Italia, Goldman Sachs de Nueva York y JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Los Schiff están emparentados con Kuhn Loeb. Los Stillman están vinculados a Citigroup, que se asoció con el clan Rockefeller a principios de siglo. Según Eustace Mullins llegó a las mismas conclusiones con su informe: “Los secretos de la Reserva Federal”, en el que muestra organigramas que vinculan a la FED y los bancos miembros con las familias de Rothschild, Warburg, Rockefeller y otros. El control que estas familias de banqueros ejercen sobre la economía global no puede subestimarse. Este conglomerado de corporativos financieros, protegen cualquier información que exponga a este cartel de la banca central privada, en particular en lo que son sus relaciones Políticas, pero los hechos permanecen. El Banquero Mayer Ansel Rothschild, (1743-1812) dijo: “Denme el derecho de emitir y controlar la moneda de una nación y luego no me importará quién hace sus leyes”. Si la Política no posee el poder financiero, el poder político es solo una ilusión.