Me gusta conocer el lenguaje de los jóvenes pero no por ello me gusta usarlo, ya que yo no estoy en ese grupo. Sin embargo, hoy hago una excepción, ya que hace unos días leí en un artículo de un profesor de Lengua, la siguiente frase: “Oye bro, estos políticos dan cringe. Algunos parecen que van trifásicos.” y, con todos los respetos pienso que si yo fuera de ese grupo de edad, posiblemente la aplicaría al problema de la desaladora del Almanzora, al que precisamente hace unos días volvían a referirse en estas mismas páginas Por las informaciones que tengo sobre la génesis de esa desaladora, “gentes del lugar” advirtieron a los técnicos de que ese lugar no era adecuado para construirla, que era lugar de avalanchas. Pero ellos siguieron con su idea y la construyeron donde está. Mira por dónde, creo recordar que se anegó de barro “y similares”, si no el mismo día que la inauguró, creo que la ministra Narbona, al siguiente. Llevaban razón los que habían advertido que no se debía construir en ese lugar. Conclusión que por las informaciones que me dieron en su día, parece ser que es más caro limpiar la desaladora que quitarla de ahí y hacerla en otro sitio.