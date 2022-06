Un regalo de Alejandro Dumas

Edmundo Dantés, personaje principal de la novela El Conde de Montecristo (1844) dice "Así como es necesaria la presión para hacer estallar la pólvora, así el infortunio es necesario también para descubrir ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana…Siempre hay labios que dicen lo que el corazón no siente". Esta novela muestra con detalle el horror de la envidia, la maldad que alienta y sus devastadoras consecuencias. El atormentado Dantés es hijo del ingenio literario de Alejandro Dumas Davy de la Pailletiere (1802, Villers-Cotterèts-1870, Puys, Francia) En la familia hubo otro escritor de renombre, Alejandro Dumas hijo (1824, París-1895, Marly le Roi, Francia) autor de la inolvidable La dama de las Camelias (1848) Giuseppe Verdi adaptó la novela a la ópera cuando compuso La Traviata (1853) Greta Garbo encarnó a Margarita Gautier en el cine (George Cukor, 1936) papel por el que fue nominada al Oscar como mejor actriz. Dumas fue un hombre polifacético que vivió intensamente. Comprometido con la realidad de su época, tomando iniciativas sin eludir el compromiso intelectual y la acción política. Empresario teatral, político, dramaturgo, periodista y novelista. Considerado como el precursor del gran reportaje periodístico, por su serie 'Impresiones de viaje (1835-1859) Autor de la Trilogía Valois (1845-1847) El Collar de la Reina (1849-1850) y El Tulipán Negro (1850). Obras que forman parte del imaginario colectivo de la humanidad. Su padre fue general de los ejércitos napoleónicos, falleció en 1806, dejando a su familia en una situación económica difícil. En 1823 se traslada a París para trabajar como secretario del Duque de Orleáns. Completó su educación de modo autodidacta, estudiando literatura francesa, física, historia, química, fisiología e idiomas. Quentin Tarantino le rinde homenaje en una escena memorable de Django Desencadenado (2012) Colosal interpretación de Cristoph Waltz y Leonardo DiCaprio. En estos días me encontré con estas palabras del autor de Los tres mosqueteros (1844) "El bien es lento porque va cuesta arriba. El mal es rápido porque va cuesta abajo". Pensamiento preciso. Necesitamos esta claridad de argumentos porque a la barbarie totalitaria no le basta con prohibir desde la biología, hasta la ley de la gravedad. Le urge enmascarar el mal y dejarnos indefensos ante su manipulación y propaganda.