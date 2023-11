Pedir silencio en tiempos ruidosos suena a quimera. El hombre por sí mismo es un insaciable consumidor de ruidos que a su vez produce ruidos para hacerse notar su presencia, para sentirse vivo, para relacionarse y encontrar sentido a su ir y venir a menudo sin rumbo fijo. Estamos inmersos en un mundo lleno de ruidos y de interrupciones que nos alejan de la paz y generan frustración y ansiedad. Frente a esta vorágine de sonidos-ruidos por el centro de nuestra Almería, o por cualquier calle de un día cualquiera, de otra ciudad cualquiera, en las familias y en nosotros mismos, se levanta como un valor excelso, por fin el silencio. El silencio tiene dos acepciones en castellano: una es la ausencia de ruidos, y la otra la de no hablar. Ambas son necesarias en la vida cotidiana si queremos encontrar la felicidad y sobre todo, la paz interior. El silencio, fundamentalmente, me ayuda a entrar en mí mismo para escuchar mi interior; y para descubrir lo que va bien y lo que se puede mejorar. “Yo solo persigo una confortable intimidad que no necesita palabras. Porqué asombrarse de que los muertos no nos hablen de la muerte”.