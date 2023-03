Otro virus financiero en el horizonte

La epidemia que ahora preocupa es la financiera. En una semana un nuevo virus atacó a dos bancos estadounidenses, Silicon Valley y Signature, y acabó con ellos. "¡No hay riesgo de contagio, no hay riesgo de contagio!", repitieron las autoridades, para calmarnos. Pero, al poco, el virus dio el salto a Europa y el Credit Suisse, ya uno de los grandes, se puso tan enfermito que el primer banco suizo, el UBS, tuvo que comprarlo a precio de saldo. Y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quiso tranquilizarnos más: "Estamos listos para responder como sea necesario", insistiendo en que inyectarán la liquidez que haga falta si algunas entidades tienen problemas. "Y, créanme, será suficiente", podía haber añadido, copiando a su antecesor, Mario Draghi. Es decir, los bancos son muy sólidos pero, por si acaso, se les inyectará la liquidez necesaria para que no se vuelvan gaseosos con la evaporación de sus acciones y la fuga de los depósitos. Y en esto que a usted no se le ocurre otra cosa que volver a su sucursal a preguntar por los intereses de sus ahorros.

--Muy buenas, ¿qué, cómo andan de liquidez ahora? Hace unas semanas me dijeron que no me retribuían mi depósito porque les salía la liquidez por las orejas y les daba igual que me lo llevara.

--Mire, la banca española tiene un colchón de 213.000 millones ante un crac financiero, el 25 por ciento más de lo que pide el BCE.

--Pues si tienen tantos millones no les importará que, si no me dan un 3 por ciento por mis eurillos, me los lleve ahora mismo y, hablando de colchones, los meta en el mío, que está más vacío que la hucha de las pensiones.

--Tenga un poco de paciencia porque...

--¡Pero qué paciencia! Si ustedes no retribuyen ahora el pasivo, con la liquidez que necesitan, ¿cuándo demonios lo van a retribuir, eh? ¿A que llamo a doña Christine?