Antonia Urrutia: "Hemos diseñado un programa enriquecido y respetuoso con las tradiciones”

Antonia Urrutia Abad o “Toñi”, como le conocen sus vecinos, se estrena este año en las que son sus primeras fiestas de la Santa Cruz del Voto como máxima representante del Ayuntamiento de Canjáyar. La primera mujer alcaldesa del municipio, se muestra muy emocionada por la llegada de unas jornadas festivas que están cargadas de sensaciones y simbolismo para todos los canjilones. En estos días de fiesta, la regidora podrá disfrutar junto a sus vecinos de unos días de convivencia y diversión muy importantes para todo el municipio.

-Son sus primeras fiestas como alcaldesa, ¿Cuáles son las expectativas de la corporación municipal para estos días?

–Estaba deseando que llegara esta fecha, al igual que todo el equipo que forma el Ayuntamiento de Canjáyar. Durante meses trabajamos con todas nuestras fuerzas y ganas para hacer de estos días una experiencia inolvidable pensada para nuestros vecinos y todo aquel que quiera conocer un poco nuestro pueblo. Las expectativas son grandísimas, porque hemos trabajado con mucha ilusión intentando hacer algo muy bonito como es honrar a nuestra patrona en unos días de convivencia y devoción muy característicos de Canjáyar.

-Al coincidir el día grande con el fin de semana, ¿Se espera una notable afluencia al municipio?

–La procesión de la Santa Cruz siempre se celebra el 19 de abril, independientemente del día de la semana en el que caiga, por lo que hemos tenido mucha suerte de que coincida en viernes. Esto va a facilitar mucho la asistencia de todos aquellos canjilones que por un motivo u otro no residen en el pueblo, pero la sienten tan cerca como los que sí. Además también podrán visitarnos gente de municipios vecinos y todo aquel que quiera vivir los días grandes de Canjáyar.

-¿En qué se han basado para diseñar la programación? ¿Hay alguna novedad con respecto a otros años?

–La programación de actividades respeta mucho la tradición del pueblo, aunque como novedad hemos cambiado las carrozas de día. Antes se celebraban el primer día tras la coronación de las reinas, pero este año las hemos trasladado al sábado - que es el día que más gente esperamos en el pueblo- para que se puedan disfrutar mejor. Las carrozas tienen una elaboración artesanal excepcional y merece ocupar un sitio privilegiado de la programación, para que todo el mundo pueda acercarse a conocerlas, y para aquellos que trabajan durante meses en ellas puedan disfrutar de una tarde colofón por encima de las expectativas. Durante todas las actividades va a haber muchísimas sorpresas que nadie espera en estas fiestas 2024.

-El Gran desfile de carrozas ¿Es la actividad más esperada y que genera mayor expectación?

–De todas las culturales estoy segura que sí. Las carrozas de Canjáyar son únicas en todos los aspectos, desde la manera de elaborarlas hasta la de disfrutarlas por la participación y entusiasmo de sus vecinos. Además en el pueblo se intenta mantener el secreto sobre la temática de éstas, para generar mayor expectación y conservar el factor sorpresa, animando así también a la gente a salir a la calle para verlas. Este año además contamos con un jurado muy especial para elegir las tres premiadas, ya que se trata de personas completamente ajenas al municipio que se situarán en diferentes puntos del recorrido para evaluar tanto la obra como el espectáculo. Son tres profesionales que se encuentran directamente vinculados con el ámbito de la cultura, el show, y la promoción de los festejos con interés turístico.

-Como pregonera contáis con Isabel María Rodríguez Márquez, ¿Qué os ha llevado a llamarla para esta labor?

-Es una mujer joven a la que admiramos muchísimo en el pueblo. Recientemente ha estado viviendo en Japón donde ha trabajado como ingeniera de telecomunicaciones, y hasta allí ha llevado el nombre de Canjáyar. Se lo merece por méritos propios y porque estoy segura de que tiene muchas cosas que contarnos acerca de su vida y de su trayectoria.

-Usted como canjilona, ¿Qué es lo que más disfruta de estas fiestas?

–Me gusta compartirlas, eso sobre todo, porque es un fin de semana para celebrarlo con los vecinos, amigos y familiares. Pero si tengo que quedarme con algo, sin duda es con la procesión del 19 de Abril, imagino que como todos los que sentimos la Santa Cruz de esa manera tan especial. Además, este año tengo el placer de poder disfrutar de ella desde un lugar privilegiado, ya que por primera vez procesionaré - eso sí, descalza como cada año- junto a las instituciones detrás del ángel que porta la cruz. Ese es un privilegio increíble que le debo a mis vecinos, y que no me cansaré nunca de agradecerles.

-¿Existe una gran devoción de los canjilones hacia su Santa Cruz del Voto?

–No puedo explicar ni cuánto ni cómo porque no podría llegar a acercarme a lo que se vive en Canjáyar no solo en estas fechas, si no todo el año. Donde va un canjilón, ahí va una Santa Cruz. La llevamos en todos lados: pegatinas en el coche, colgantes, pulseras, tatuajes, fondos de pantalla y por supuesto en el corazón. En todos sitios la enseñamos y contamos su historia, porque es un símbolo que más allá de su significado religioso es parte de la comunidad que une a este pueblo.

–¿En qué medida repercuten las fiestas y su atractivo turístico al sector empresarial y hostelero del municipio?

Las fiestas son muy importantes para ellos, porque supone un ingreso vital para sus negocios. Son una gran parte de los ingresos anuales, que les ayuda a pasar más tarde los meses más flojos de este sector. Es un retorno que supone una parte considerable de la facturación anual. Las fiestas son un empujón que están esperando cada año.

–Por último, ¿Por qué le recomendaría a cualquier persona visitar Canjáyar en sus jornadas festivas?

–Puedo asegurarle a todo el mundo que la experiencia y la convivencia con sus vecinos, principalmente en estos días, es imposible de olvidar. Para todo aquel que no conoce Canjáyar, debe saber que es un pueblecito alpujarreño situado en un entorno privilegiado de la provincia, que vive muy intensamente sus tradiciones, y no existe una más grande que la de sus fiestas de abril que alcanzan ya 413 años de historia. Es increíble por muchas cosas, pero para saberlo lo mejor es venir a vivirlo.