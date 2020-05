La enfermedad respiratoria provocada por el coronavirus ha vuelto a llevarse una vida en la provincia de Almería. Este domingo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado la muerte de un vecino de Dalías. Es la víctima número 54 de la pandemia en la provincia.

Cuando el pequeño municipio del Poniente parecía haber dejado atrás el brote que sufrió al inicio del estado de alarma, de nuevo el virus ha golpeado duro. Además, sin esperarlo, pues este sábado ni siquiera constaba ningún caso activo en la localidad.

Por eso, sorprende que este domingo la Junta confirme una defunción y, al mismo tiempo, suma un positivo en la localidad (precisamente el de la persona ya fallecida). Según confirman a Diario de Almería fuentes cercanas, el paciente no fue diagnosticado como portador del coronavirus hasta poco antes de que se produjera la muerte. No obstante, esta información no ha podido ser contrastada con fuentes oficiales de la Consejería de Salud.

El cuarto municipio con más muertes

De cualquier forma, es sin duda una tristísima noticia para un municipio de solo 4.006 habitantes y que ya ha sufrido tres muertes por la COVID-19 y 12 casos confirmados de contagio. Ya es el cuarto municipio de Almería con más muertes, empatado con Macael y solo por detrás de las grandes ciudades: Roquetas de Mar con 12 muertos, Almería capital con 11 y El Ejido, con 5 víctimas.

Cabe recordar que el primer brote que sufrió Dalías fue como consecuencia de un viaje del Imserso a la localidad alicantina de Benidorm. Los viajes de mayores a esta zona del país afectaron también a municipios del Valle del Almanzora como Macael (12 casos y tres muertes) y Olula del Río (19 casos, pero sin sin ningún fallecido).