La Junta no dará gratis a Serón Las Menas y que luego lo ceda para su explotación privada

El municipio de Serón vive estos días de manera convulsa. El anuncio de la Junta de Andalucía de subastar el hotel de Las Menas de Serón por unos 1,5 millones de euros ha generado un cisma entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional que ha terminado enquistándose. El alcalde, Manuel Martínez Domene, ha reclamado en varias ocasiones la cesión de este inmueble al Ayuntamiento y desde la administración andaluza se le ha respondido que se presente a la subasta y lo adquiera a precio de tasación, algo que para Domene "es absurdo y un sin sentido".

A este respecto, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín ha insistido en que "la prioridad de la Junta es poner en marcha, sin duda alguna, el hotel o villa de Las Menas de Serón. Ese complejo no es sólo el hotel, está dotado también de un parque forestal y el centro de interpretación en los que ya se está trabajando en la cesión para la explotación del Ayuntamiento".

La responsables de la Junta en Almería, en una entrevista a Diario de Almería, matiza eso sí que "lo que evidentemente no se va a hacer por parte de la Junta de Andalucía es cederlo gratuitamente para que a su vez el ayuntamiento sea quien los ceda a una explotación privada". Así de contundente se muestra Martín que añade que "creemos que aquí lo que tiene que haber es una colaboración con el ayuntamiento y lo que no tiene que haber es una utilización partidista y partidaria por parte del Ayuntamiento de una cuestión que entre todos tenemos que solucionar. Se están buscando los encajes jurídicos, pero no es fácil. Es una pena que tengamos esa infraestructura cerrada. Dudo mucho que un ayuntamiento sea capaz de hacer una inversión como la que requieren esas instalaciones para ponerlo en marcha".

Reactivación

Martín explica que "en cuanto al hotel ha habido un anuncio de la Junta para subastar muchas infraestructuras que están en una situación que requiere de una colaboración público-privada para que se puedan poner en marcha. No es lógico que tengamos edificios cerrados y miremos para otro lado sin buscar una solución".

"La Junta ha querido apostar por atraer proyectos que garanticen la viabilidad, la ejecución y la puesta en marcha de una serie de propiedades que tiene, entre las que aparece las Menas de Serón. No podemos olvidarnos que en 2017 el PSOE ya intentó precisamente la fórmula de cesión de explotación a través de una cesión a una entidad privada y esta fórmula quedó desierta", recuerda la responsable autonómica que recalca que "desde 1986 se han invertido 20 millones de euros y no ha tenido rentabilidad".

"Hay que recordar que en esa famosa reunión del alcalde con Patrimonio en Sevilla ya se le ofreció al propio ayuntamiento ese hotel a precio de tasación y lo han rechazado. Al primero que se le ha ofrecido fue al ayuntamiento, pero no puede haber una cesión para que luego exista una explotación económica, debería ser sin ánimo de lucro como ocurre con el parque forestal o el centro de interpretación. Lo que la Junta quería y han rechazado era venderlo al ayuntamiento a precio de tasación para que pudieran explotarlo, pero esa fórmula la han rehusado", comenta.

"Ahora habrá que buscar fórmulas que permitan ponerlo en marcha. La Junta no quiere ni lucrarse ni expoliarlo como ocurrió con todos los enseres que tenía cuando el gobierno socialista retiró la seguridad privada en su día después de invertir 20 millones de euros", concluye.

La explotación pública no funciona

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha rechazado la "explotación pública" del hotel del poblado minero de Las Menas de Serón, con lo que mantiene su intención de sacarlo a subasta pública si bien ha ofrecido al Ayuntamiento de la localidad su adquisición prioritaria y sin puja por "el coste mínimo de tasación".

El departamento que dirige la consejera Carolina España ha trasladado su interés en impulsar una subasta del edificio a fin de "atraer proyectos que garanticen el uso" del inmueble, dejando de lado "fórmulas de explotación pública, como las puestas en marcha por los sucesivos gobiernos", puesto que "la experiencia ha demostrado que han sido un rotundo fracaso".

"En 2017, el gobierno del PSOE, del que formaba parte el actual alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene -era viceconsejero de Igualdad-, ya intentó esta fórmula de explotación quedando desierta tras no recibir ofertas", han apuntado un día después de que el Ayuntamiento seronés anunciara una recogida de firmas para solicitar que se frene el proceso de enajenación y evitar así su venta.

Ante esta posición y las manifestaciones de Martínez Domene, desde la Consejería han asegurado que se ha ofrecido al Ayuntamiento adquirir "sin subasta y por el coste mínimo de tasación" el hotel; un ofrecimiento que tuvo lugar "a principios del mes de febrero, siendo rechazado de plano por el Ayuntamiento al exigir la cesión gratuita".

Recogida de firmas

Ya lo anunció hace unos días el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene, a este periódico: tomarían medidas para evitar que la Junta de Andalucía subaste por 1,5 millones de euros el poblado minero de Las Menas. Y ya se han anunciado las primeras actuaciones: recogida de firmas físicas y digitales en el portal Change.org para convencer a la administración andaluza para que paralice su venta.

El Ayuntamiento de Serón también ha comenzado a repartir documentos para que registren su rúbrica en puntos de difusión dispuestos en diferentes comercios y espacios públicos, donde los vecinos de esta localidad ya se están acercando a solidarizarse con el consistorio muy concienciados con esta situación. “A esta iniciativa seguirán nuevas acciones si la Junta no rectifica en su intención de venta”, explica el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene.