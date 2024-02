El alcalde de Serón anuncia una "serie de iniciativas" para que Las Menas no se subasten

"Estamos preparando una serie de iniciativas para evitar que Las Menas salgan a subasta". Así de contundente se muestra el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene, en declaraciones a Diario de Almería al respecto del anuncio hace unas semanas por parte de la Junta de Andalucía de subastar por 1,5 millones de euros todo el complejo minero.

Martínez Domene, que no ha querido desgranar qué tipo de iniciativas se llevarán acabo, sí ha hecho hincapié en que son "necesarias" porque "defienden nuestro patrimonio colectivo que pertenece a nuestros vecinos y tienen un enorme arraigo sentimental. Queremos defender ese patrimonio que es público y que no se venda a una iniciativa privada".

Una decisión que ahora la Junta de Andalucía está sopesando. Este jueves, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, manifestaba que el Gobierno andaluz, a través de la Dirección General de Patrimonio, trata de buscar un "encaje legal" que posibilite la cesión al Ayuntamiento de Serón del hotel de Las Menas que se enmarca en el poblado minero que saldrá a subasta próximamente.

"Lo importante es que se ponga en marcha cuanto antes Las Menas, y si tiene que ser el ayuntamiento el que lo haga, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema, pero insisto es que es que no nos dejaron un plato fácil de resolver jurídicamente desde el punto de vista patrimonial", ha manifestado Martín a preguntas de los medios sobre este asunto.

A este respecto, Martínez Domene dice "no entender a lo que se refiere cuando habla de encaje legal". "Sinceramente no sé cuál es el problema de las dificultades desde el punto de vista júridico. Nosotros ya hemos cedido el camping y lo gestionamos de forma indirecta. Lo hicimos por 15 años. No sé por qué puede haber trabas legales ahora", espeta.

También se reafirma en que el uso que se va a hacer los bienes que se han solicitado, entre ellos la casa del director, la casa de los ingenieros y la casa de los delineantes que se venía utilizando por el apartahotel como lavandería, oficina y zona de descanso de los trabajadores, "forman plarte del Plan de Desarrollo Turístico de Serón como elementos a poner en valor para abrirlos al público como estuvieron hasta 2019, momento en el que la Junta los cerró".

Comunicación institucional

La delegada también apuntaba ayer que tanto el director general de Patrimonio como ella misma han entablado un "diálogo permanente" con el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene, para abordar la situación de Las Menas.

Algo en lo que discrepa el regidor que ya lamentó hace unas semanas conocer la subasta del complejo minero a través de la prensa. "He hablado con ella en dos ocasiones del tema y una reunión con el director de Patrimonio después. Siempre hemos hablado a instancia nuestra. La delegada se comprometió verbalmente a realizar una visitad al poblado minero pero no la hemos podido llegar a concretar", explica.

A este respecto, acompañado de la teniente de alcalde, Caridad López, el regidor se reunió hace unos días en Sevilla con el director General de Patrimonio, Joaquín Gallardo, para abordar cuál será el futuro de "un legado cultural con edificios singulares", que está catalogado como Patrimonio Industrial y "que pertenece al pueblo de Serón".

Martínez Domene ha trasladado la oposición del Ayuntamiento a lo que ha calificado de "expolio público" y ha invitado a Patrimonio a conocer el poblado, su entorno, cultura y "sobre todo la historia que hay detrás de este enclave, donde hace poco más de 50 años vivían muchas familias; algunas de las cuales siguen vinculadas a este espacio sentimentalmente".

Al hilo de esto, ha indicado que ha planteado a Patrimonio su intención de abrir una negociación en relación a la subasta de parte del antiguo poblado minero "puesto que pertenece al pueblo de Serón y debe ser gestionado desde el ámbito de la titularidad pública".

"Hemos planteado a la Junta que el Ayuntamiento se haga cargo del bien a través de una cesión y con unas condiciones", ha precisado el alcalde, quien ha remarcado que el camping situado en este entorno "funciona perfectamente y que es el propio ayuntamiento el que realiza el mantenimiento de los viales del poblado, alumbrado público, abastecimiento de agua potable, saneamiento, depuración o jardinería".

Martínez Domene ha lamentado que la Junta "no hace ninguna inversión en este entorno tal y como justifica para su subasta" y ha criticado que su intención sea "ponerlo en valor de otra manera".

Serón paga

"Todo corre a cargo del Ayuntamiento de Serón", ha remarcado para añadir que el poblado se extiende dentro de una superficie de diez hectáreas de suelo urbano junto a otras 35.000 hectáreas de suelo público forestal".

Según el regidor, en respuesta a las iniciativas planteadas por el Ayuntamiento de Serón, Patrimonio ha trasladado al edil que el consistorio "puede participar en la subasta del bien, puesto que en su opinión puede quedar desierto".Ha explicado que esta respuesta "no les ha convencido para nada" y han asegurado que entienden que resulta "absurdo que una administración pretenda comerciar con otra y se dilapide de esta forma un bien tan preciado por todos los vecinos del pueblo".

Martínez Domene también ha pedido una modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno para dejar el poblado minero de las Menas fuera de la subasta "lo que perfectamente puede hacerse con voluntad política".