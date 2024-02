Aránzazu Martín: "Los almerienses nos sentimos hoy mucho más andaluces que hace cinco años"

- Este viernes se entregaron las banderas en reconocimiento a hombres y mujeres de la provincia que contribuyen al avance de esta tierra. ¿Qué significado tiene el 28-F para Almería?

- Hemos celebrado un día especialmente importante para nosotros en el que la Junta de Andalucía entregó 11 galardones a mujeres, hombres y entidades en general que nos están ayudando a seguir construyendo la provincia que queremos. Son reconocimientos que han sido seleccionados con mucho cariño por los delegados y por los propios consejeros porque entendemos que aportan desde diferentes facetas una visión especial que ha hecho más grande a nuestra provincia. Sin entrar a detallar cada uno de los premiados porque los currículos están ahí y hablan por si solos, si me gustaría destacar, por cariño que le tengo, a Juanjo Jiménez que fue concejal en el Ayuntamiento de Almería. En política es muy fácil creernos que lo sabemos todo y que lo hemos inventado todo y a veces se nos olvida que los que estaban antes han tenido que luchar mucho para que estemos hoy aquí. He pasado largas horas con él en las que me ha explicado que venía de la UCD y CDS y las dificultades que entrañó en esos momentos la consecución de la autonomía, particularmente aquí en Almería. El 28F es un día de celebración y reconocimientos, pero no se nos puede olvidar que en Andalucía, pero sobre todo en Almería, se vivió un proceso muy complicado para alcanzar la máxima autonomía, la autonomía plena de la que ahora estamos gozando todos los ciudadanos. Y eso es lo que significa el 28 de febrero, lograr las máximas cotas de autonomía y bienestar. Lo que nosotros queremos afianzar este 28 de febrero es que Andalucía se está convirtiendo en la gran potencia de nuestro país, que ha salido del vagón de cola para convertirse en la gran locomotora, que tiene los mejores datos económicos de la historia y que ese progreso lo está consiguiendo el gobierno liderado por Juanma Moreno.

- ¿Se sienten hoy los almerienses más andaluces que nunca antes?

- Este gobierno andaluz está logrando resolver problemas lastrados desde hace muchos años, intentando acometer inversiones que venían prometiéndose desde hacía 20 años. Almería ha sido una provincia especialmente castigada y por eso es tan importante hoy para la Junta. Aquí siempre ha sido más difícil impregnar de los colores verde, blanco y verde a nuestros ciudadanos por ese abandono histórico, pero creo que ya es una cuestión que hemos dejado atrás. Cuántas veces no se ha dicho me siento más murciano en los pueblos del levante, es evidente que existía un distanciamiento del andalucismo derivado de la falta de inversiones y atención y las nulas visitas de nuestros dirigentes regionales con el PSOE. Aquí no venían los presidentes de la Junta y cuando lo hacían era para prometer cosas que nunca se cumplían. Almería es una tierra hecha a sí mismo, con muy escasas subvenciones y eso ha generado podido generar un desapego importante. Pero estoy convencida, y ya hay por ahí algunas encuestas que lo demuestran, que los almerienses hoy nos sentimos mucho más andaluces de lo que nos sentíamos hace cinco años.

- Segunda legislatura del gobierno andaluz que alcanza en verano su ecuador. ¿Qué se ha conseguido en estos cinco años?

- Pues tengo que hacer un balance absolutamente positivo porque en estos cinco años porque los objetivos se están cumpliendo a pesar de que hemos tenido una pandemia muy dura por medio que supuso un paréntesis y que nos ha impedido ir a la velocidad que queríamos en determinadas materias. Lo primero y lo más importante es que hemos conseguido cambiar la mentalidad de la Junta de Andalucía. Los delegados que llegamos en su momento nos convertimos en concejales de la provincia cuando antes era altamente imposible reunirte con alguno. Nosotros abrimos las puertas de nuestros despachos a entidades, a empresas, pero también a ciudadanos. Hemos logrado de alguna forma hacernos cómplices de nuestro cuerpo de funcionarios para hacerles entender que nosotros veníamos para cambiar muchas cosas, que para nosotros lo más importante siempre es el ciudadano y que en esa línea teníamos que estar todos. De las cosas que mejor me llevo yo, de mi experiencia en la Junta, es precisamente la confianza que el funcionariado ha depositado en nosotros. Cuando llegamos nos miraban que parecía que venía el lobo porque nunca había gobernado el PP en Andalucía, pero se dieron cuenta que éramos gente no solo empática y educada, sino que además estábamos formados y éramos trabajadores. Y conseguimos empezar a sacar expedientes y expedientes y expedientes. Y tan importante es la gestión como las inversiones. En Almería hemos tenido una sequía inversora que cambió con la llegada de la consejera Carmen Crespo, primero en sus competencias y poco a poco se extendió al resto de consejerías. Ahora pues tenemos la gran suerte de tener dos consejeros, una doble voz de nuestra provincia en el Consejo de Gobierno, reivindicando no solo las cuestiones que son de su competencia, sino que ellos mismos nos ayudan a pedir las de otros departamentos. El balance es muy positivo, pero también hay que ser humildes y tenemos que seguir trabajando mucho. Los presupuestos dan lo que dan y no son infinitos y tenemos que priorizar lo que creemos que es más necesario.

- Hablando de prioridades. La sanidad fue uno de los grandes talones de Aquiles de los gobiernos socialistas y hoy sigue un gran problema que erosiona al ejecutivo de Juanma Moreno...

- Nosotros somos conscientes del problema que hay en salud, porque evidentemente es una de las cuestiones que más nos afectan a todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día, pero yo creo que es importante saber de dónde veníamos, por lo que hemos pasado y dónde estamos hoy. Veníamos de una inversión, concretamente en la provincia de Almería, de 2011 a 2018 de 42,5 millones. Lo que hemos es lo que hemos venido haciendo es invertir, pasar de esos 42,5 a 75 millones entre 2019 y 2022, es decir, casi el doble de inversión en la mitad de años. Y en lo que estamos trabajando que son 115 millones en 2023 y 174 en 2024. Hemos triplicado la inversión que estamos haciendo en materia sanitaria. Es un valor objetivo que evidentemente nadie lo puede cuestionar. En segundo lugar, veníamos de una situación muy complicada en listas de espera y nosotros desde la oposición éramos los primeros que pedíamos soluciones. Aquí no se nos puede olvidar que nos ocultaban las listas de espera y se pidieron comisiones de investigación para conocerlas. En el año 2019 comienza el trabajo para bajar el nivel de presión sobre las listas de espera. Cuando empezamos a conseguirlo entramos en una pandemia que nos corta toda posibilidad de seguir avanzando tanto en materia quirúrgica como en pruebas diagnósticas y evidentemente eso supuso un lastre importantísimo del que ahora mismo nos estamos recuperando. Por supuesto que hay un problema con las listas de espera. Y hay que reconocerlo y somos plenamente conscientes porque de no ser así no se podría solucionar.

- ¿Qué medidas están articulando para reducir las listas de espera?

- A partir del 1 de octubre se pusieron en marcha una serie de medidas que ya están empezando a recortar esas listas de espera. Este miércoles el Consejo de Gobierno anunció que se va a incrementar la cuantía inicial que se había destinado en Andalucía. Se aumenta de 119 millones de euros que había previstos a 163 millones. Si analizamos la inversión en actividad extraordinaria, de octubre a diciembre de 2023 el gasto en horas extras de nuestros profesionales sanitarios fue de 30,7 millones de euros, un 57% más que en 2018. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos dos líneas que son potenciar tanto la actividad ordinaria como la extraordinaria con mayores cuantías económicas para lo que nosotros llamamos autoconciertos y conciertos. En cuanto a la actividad ordinaria de nuestros profesionales, te puedo decir que se están reordenando quirófanos e infraestructuras y se está dando prioridad a los procedimientos de mayor demora, es decir, se está trabajando en lo que es la reorganización propia de nuestros medios y, además, se ha incrementado de forma considerable la cuantía para el pago de horas extra. Y cuando ahora se nos critica por los conciertos 'cash' no podemos olvidar que los inventó el PSOE y nosotros nunca estuvimos en desacuerdo porque sabemos que los necesitamos para mejorar la atención a los ciudadanos. A esos conciertos estamos destinado 743 millones de euros. Las listas de espera son un problema ahora mismo, lo sabemos y estamos trabajando e invirtiendo. Hemos hecho un diagnóstico y estamos tocando todo y yo me voy a aventurar a decirte que a finales de 2024 vamos a ver los resultados.

- ¿Qué otras infraestructuras contribuirán a mejorar la atención sanitaria en Almería?

- El esfuerzo que estamos haciendo con las listas de espera no debe tapar las grandes inversiones que estamos realizando en materia sanitaria. El hospital de Roquetas es un ejemplo, un centro altamente demandado y que evidentemente va a suponer un salto de calidad en el Poniente. Las consultas externas del hospital universitario de Torrecárdenas o el PET TAC son grandes avances. Los almerienses teníamos que irnos a Granada para esa prueba diagnóstica y hoy tenemos un equipamiento de última generación. El centro de salud de Piedra Redondas lo vamos a terminar y tenía solo una estructura que se había puesto en 2003. También vamos a completar la ampliación del centro de salud de Albox y a iniciar los de El Ejido y Benahadux. Los pacientes del Levante no se podían dializar en La Inmaculada, se hacía en centros privados y ahora lo podrán hacer con la nueva Nefrología del hospital de la Inmaculada. Vamos a dar los primeros pasos para el nuevo centro de salud de Huércal-Overa y seguiremos insistiendo en la mejora de la accesibilidad que consiste en ampliar el número de servicios en tiempo y forma para que los ciudadanos puedan entrar al sistema.

- La Autovía del Almanzora ha avanzado, pero queda el último empujón hasta Baza. ¿Lo tiene la Junta en agenda?

- Por supuesto, la Junta es tan plenamente sensible con este tema que en estos momentos estamos en licitación para la redacción del proyecto del siguiente tramo de esa autovía, concretamente el que discurre entre Fines y Olula del Río que es el que más interesa actualmente a los empresarios de la comarca. No se nos puede olvidar que hace dos días inauguramos, con una inversión de 50 millones, una demora de 25 años o en el pago de indemnizaciones de 12 millones por la nula gestión del PSOE. Lo primero que hizo el Gobierno de Juanma Moreno es darle la absoluta prioridad a esa gran infraestructura comprometida con Almería. Lo importante es que el siguiente tramo está en la agenda política del gobierno de la Junta.

- Estamos viendo las protestas del campo por las exportaciones de países terceros y la falta de rentabilidad, que se unen a otros problemas enquistados en la provincia como la falta de agua. ¿Qué está haciendo la Junta para ayudar a los agricultores?

- La Junta Andalucía viene trabajando desde el año 2019 para solucionar los problemas que siempre han tenido nuestros agricultores, no sólo los que se reivindican ahora. Los agricultores ahora mismo tienen una situación muy complicada derivada por los altos costes de producción, la guerra de Ucrania, la sequía y una cuestión que a nadie se le escapa y es fundamental como la competencia desleal de terceros países. Ésta que te habla siendo delegada de Agricultura junto con la consejera Carmen fuimos los primeros en poner en marcha el mayor plan de inspecciones del reetiquetado llevado a cabo en la historia. Y se demostró que esa práctica era minoritaria y el principal problema lo teníamos por entrada de esos productos, principalmente de Marruecos, por otros puertos como el de Algeciras o fuera de España destacando el de Perpiñán. Hasta que no seamos conscientes de que existen unos cupos y está entrando más tomate del que debiera sin aranceles y no se está llevando a la oficina del fraude europeo vamos a seguir sufriendo esta situación. Hay que controlar aranceles y que los productos de terceros países tengan las mismas garantías y estén sometidos a los mismos controles de calidad a nivel de productos fitosanitarios y de uso de agua que los de España. A nosotros nos lo exigen todo y, sin embargo, no se tiene la misma exigencia con los productos de terceros países, las famosas cláusulas espejo. Y en cuanto a la sequía te puedo decir que Carmen Crespo fue una visionaria y tuvo muy claro que lo primero que teníamos que hacer eran infraestructuras hídricas. Y también tuvo la habilidad no sólo de invertir el canon del agua porque teníamos 800 millones sin invertir de los años 2011 a 2018, sino de modificarlo para acometer obras de abastecimiento en alta que están permitiendo que muchos pueblos de Almería puedan tener garantizado también el suministro. Más de 200 millones invertidos en la provincia de Almería y 60 millones en los presupuestos de este año.

- La reutilización de aguas juega un papel vital contra la sequía.

- Fuimos visionarios a la hora de saber que necesitábamos impulsar la reutilización de aguas depuradas que cuando llegamos se hacía un poco en Almería, pero nada más. Estamos invirtiendo en depuradoras porque nos van a permitir poner terciarios y dar más agua a nuestros agricultores. Hemos puesto en marcha la de Roquetas, El Ejido y la de Adra, sin olvidar que esas tres depuradoras eran de interés general del Estado y correspondían al Gobierno, pero hemos financiado la mitad para poder llevarlas a cabo. Las desaladoras son competencia estatal, pero estamos trabajando de la mano del Gobierno de España para seguir avanzando. De ahí la infinidad de reuniones de Crespo con Hugo Morán para trabajar en las concesiones y en todas las cuestiones ambientales necesarias. Y a partir de ahí el Gobierno tiene que ampliar las desaladoras de Carboneras y Campo de Dalías y nosotros vamos a trabajar codo con codo para ampliar la desaladora de Almería y no nos podemos olvidar de los 14 millones que está invirtiendo la Junta en Roquetas para mejorar las garantías de abastecimiento en alta que llega de Dalías, los casi 20 que vamos a invertir en El Ejido y los 12 que se han destinado a las conexiones desde La Pipa en Almería. Y así podríamos continuar porque son cuatro decretos de sequía que nos están permitiendo invertir en la comunidad en torno a 300 millones en los tres primeros que están al 90% de ejecución y más de 200 millones en el cuarto. La Junta también ha salido en auxilio de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y ha sacado una convocatoria para acabar con la fugas de agua en las redes de abastecimiento que permitirá ahorrar hasta un 43% de las pérdidas de agua en Almería.

- El Proyecto Puerto-Ciudad sigue pendiente del convenio.

- No tenemos la fecha definitiva todavía, pero se firmó un protocolo en su momento que fijaba partidas de 15 millones de euros de Ayuntamiento, Junta y Puerto que se tendrán que invertir entre 2024 y 2025. Debates sobre el Puerto-Ciudad vengo escuchando desde antes de entrar yo en política y ahora va a ser una realidad por fin como ocurre con la reforma de la casa consistorial de Almería. El Puerto-Ciudad, el soterramiento, todo está desbloqueado, por lo menos en lo referente a la parte que le corresponde a la Junta.

- A la vuelta de la esquina llegará el hospital de Roquetas, ¿qué otros grandes proyectos verán la luz esta legislatura?

- Pues mira, ya se van agotando los que venían de atrás. Este año estamos consolidando grandes proyectos que habíamos iniciado en la anterior legislatura. En materia de educación se ha puesto en marcha el IES de Huércal de Almería y el conservatorio Kina Jiménez, pero tampoco se nos puede olvidar las 75 actuaciones en centros de toda la provincia como la finalización del CEIP Bahía de Almerimar. Un gran proyecto que tenemos pendiente esta legislatura es el acceso norte de la A-92 en Viator. Estamos esperando que se solventen los últimos flecos que tenemos con el Ministerio de Transportes y nos den autorización. El soterramiento también está ahí y son muchos años hablando de esta gran infraestructura. Pero ahora con hechos porque hay una inversión de 36 millones de la Junta, triplicando la cantidad inicial para la realización del famoso intercambiador. Vamos a licitar el tramo de autovía entre Fines y Olula y en salud tenemos un hito importante con el hospital de Roquetas, pero también hay grandes proyectos como el centro de salud de Piedras Redondas o el edificio de consultas externas de Torrecárdenas. En Roquetas vamos a tener un nuevo complejo judicial pionero y también habrá nueva sede de los juzgados de Huércal-Overa. Y otro proyecto que creo que es importante es el del parque de El Boticario con una inversión de 3 millones y la colaboración de la Universidad y el Ayuntamiento para que recupere su esplendor.

- En el ámbito del patrimonio y la cultura, ¿cuáles son las principales actuaciones que tienen en curso?

- Pues hay uno muy relevante que en su día ni se lo creían los ciudadanos de Los Vélez y es que después de muchísimos años se va a acometer la rehabilitación y puesta en valor del castillo de Vélez-Blanco. Por fin hay una dotación presupuestaria de dos millones e inicio de obra para una primera fase de las obras. En la Alcazaba queremos alcanzar una inversión de 11 millones en la mejora de sus espacios. Hasta hora mismo se han ejecutado 4,7 millones, hace poco se ha puesto en valor la muralla del Cerro de San Cristóbal, en este año se va a trabajar en la muralla sur a la que se destinarán 1,7 millones y también está en marcha un proyecto de investigación importante.