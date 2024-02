Serón le planta cara a la Junta por Las Menas: inicia una recogida de firmas físicas y digitales

Ya lo anunció hace unos días el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene, a este periódico: tomarían medidas para evitar que la Junta de Andalucía subaste por 1,5 millones de euros el poblado minero de Las Menas. Y hoy ya se han anunciado las primeras actuaciones: recogida de firmas físicas y digitales en el portal Change.org para convencer a la administración andaluza para que paralice su venta.

El Ayuntamiento de Serón también ha comenzado a repartir documentos para que registren su rúbrica en puntos de difusión dispuestos en diferentes comercios y espacios públicos, donde los vecinos de esta localidad ya se están acercando a solidarizarse con el consistorio muy concienciados con esta situación. “A esta iniciativa seguirán nuevas acciones si la Junta no rectifica en su intención de venta”, explica el alcalde de Serón, Manuel Martínez Domene.

Según la previsión de Patrimonio de la Junta, el inmueble saldrá a subasta próximamente por 1,5 millones de euros. Una medida que ha llevado al consistorio a movilizarse en contra y a mostrar su descontento con esta decisión. Así, el regidor y la teniente de alcalde, Caridad López, se reunieron hace unas semanas en Sevilla con el director General de Patrimonio, Joaquín Gallardo Gutiérrez, con el propósito de plantear a la institución andaluza la cesión del poblado al Ayuntamiento con condiciones a negociar entre ambos organismos. En esta cita, Martínez Domene, trasladó a la Junta la oposición de todo el equipo de Gobierno de Serón, a la subasta de este bien “legado cultural, histórico, empresarial e industrial que además pertenece al pueblo de Serón”, calificando este planteamiento de “expolio público”.

“El poblado en su conjunto y los edificios singulares que allí se conservan están catalogados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como Patrimonio Histórico”, recuerda el primer edil de Serón. “El uso que se va a hacer de los bienes que se han solicitado, como la casa del director, la casa de los ingenieros y la casa de los delineantes forman parte del Plan de Desarrollo Turístico de Serón como elementos a poner en valor para abrirlos al público como estuvieron hasta 2019, momento en el que la Junta los cerró". Por ello, insisten en que se produzca una cesión.

Cesión al Ayuntamiento

Una decisión que ahora la Junta de Andalucía está sopesando. Este jueves, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, manifestaba que el Gobierno andaluz, a través de la Dirección General de Patrimonio, trata de buscar un "encaje legal" que posibilite la cesión al Ayuntamiento de Serón del hotel de Las Menas que se enmarca en el poblado minero que saldrá a subasta próximamente.

"Lo importante es que se ponga en marcha cuanto antes Las Menas, y si tiene que ser el ayuntamiento el que lo haga, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema, pero insisto es que es que no nos dejaron un plato fácil de resolver jurídicamente desde el punto de vista patrimonial", ha manifestado Martín a preguntas de los medios sobre este asunto.

A este respecto, Martínez Domene dice "no entender a lo que se refiere cuando habla de encaje legal". "Sinceramente no sé cuál es el problema de las dificultades desde el punto de vista júridico. Nosotros ya hemos cedido el camping y lo gestionamos de forma indirecta. Lo hicimos por 15 años. No sé por qué puede haber trabas legales ahora", espeta.

También se reafirma en que el uso que se va a hacer los bienes que se han solicitado, entre ellos la casa del director, la casa de los ingenieros y la casa de los delineantes que se venía utilizando por el apartahotel como lavandería, oficina y zona de descanso de los trabajadores, "forman plarte del Plan de Desarrollo Turístico de Serón como elementos a poner en valor para abrirlos al público como estuvieron hasta 2019, momento en el que la Junta los cerró".