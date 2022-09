“Si lo necesitas, cógelo”: pollos gratis en Huércal para personas en situación vulnerable

La actual coyuntura económica asfixia a muchos negocios. Pero aún así, los hay que hacen todo lo posible por ayudar a quienes menos tienen y más lo necesitan. Es el caso de Patxi y su esposa, Cristina, propietarios del Asador de Pollos Real de Huércal de Almería, un negocio familiar que se ha convertido en viral en los últimos días debido a su solidaridad: todos los días ponen entre ocho y doce platos, principalmente pollo pero también otras recetas, para que aquellos que más lo necesitan puedan comer.

“Si lo necesitas cógelo” y ”Buen provecho”, comienza rezando el cartel que acompaña sobre la mesa a los pollos y platos que coloca este matrimonio para que quien lo necesite se lo lleve totalmente gratis. “Sea cívico, si no lo necesita déjeselo a las personas más necesitadas. Gracias”, continúa.

La iniciativa comenzó como un menú de 5 euros para personas mayores. “Una persona mayor estaba rebuscando en su cartera. Nos contó su historia y decidimos hacer un menú para personas mayores, para que pudieran comer todos los días con 5 euros. Tuvo mucho auge y de hecho hoy en día seguimos preparando estos menús”, explica Patxi.

La situación se convirtió en más grave cuando un día vieron como varias de las personas mayores que acudían a por ese menú dejaron de acercarse. “Algunas de esas personas ya no venían y les preguntamos; nos dijeron que ya no tenían ni siquiera esos 5 euros. Nos quedamos impactados y decidí sacar una mesa fuera. Al principio no le pusimos ni cartel, dejábamos simplemente la comida ahí y la gente empezó a llevárselo. Algunas familias incluso nos pedían permiso para poder hacerlo”, comenta.

Así nació esta iniciativa, hace ahora apenas dos semanas. “Todos los días sacamos entre ocho y doce platos diarios. Ponemos de todo, lo que más, pollos, que es nuestra especialidad, pero también ponemos otros platos que no se estropeen si les da mucho sol”, explica.

Los platos empiezan a salir en torno a la una del mediodía y de cuatro en cuatro. Cuando se gasta la primera tanda, se repone con cuatro más. “Hay siempre una persona mayor esperando a que saquemos la mesa. Viene y te abraza y te da las gracias y hasta quería hacerse una foto con nosotros”, cuentan. “Es una triste realidad, hay vecinos que lo están pasando mal y nos lo agradecen mucho. Personas incluso que vienen de Almería, como una señora que tiene a su marido en la cama desde hace muchos años y viene todos los días en autobús, prefiere gastarse un euro en el autobús pero sabe que al menos va a tener qué comer. Es muy gratificante, pero no dejan de ser historias muy tristes, a nosotros incluso se nos saltan las lágrimas cuando la gente nos cuenta su historia”, finalizan.