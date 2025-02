La sala 'VIP' del instituto de Vícar, una habitación con dos décadas de historia

La clausura por parte de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería de una habitación en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Puebla (Vícar) tras una denuncia anómina en la que se detallaba que "el profesorado fumaba y bebía diariamente con el conocimiento y consentimiento del equipo directivo", ha generado aluvión de críticas y reacciones en redes sociales y también, de presumibles multas. Desde Salud se anunciaba este miércoles una propuesta de sanción después de que sus inspectores constataran la existencia de un espacio en el centro escolar donde se consumía alcohol y tabaco.

La exclusiva de Diario de Almería también ha provocado que profesores que trabajan en el citado centro educativo de Vícar se hayan puesto en contacto con este medio para confimar por completo toda la información publicada y aportar más datos sobre el modus operandi de esta 'Sala VIP' a la que podían acceder solo un "selecto" grupo de docentes.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la existencia de esa habitación, que según el delegado de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso Martinez, "era la antigua casa del conserje que fue habilitada para que los profesores se reuniesen allí", viene de bastante tiempo atrás, concretamente dos décadas. Para acceder a ella se precisa recorrer cierta parte de la instalaciones del instituto vicario por lo que su ubicación no es muy accesible a primera vista. Las fuentes del centro consultadas apuntan que se encuentra cerca de las dependencias del Departamento de Matemáticas y que para entrar se precisa de una llave que solo un "selecto" grupo de docentes tiene. "No es una llave universal con la que se pueden abrir todas las puertas de las aulas. Esta es única y en la conserjería no daban copia de ella", relatan.

Los profesores con una copia de esta llave, apuntan las fuentes consultadas "hacían uso de la sala sobre todo para fumar" pero también, añaden "para comer y beber cerveza, sobre todo durante los recreos". Un extremo que tiene visos de veracidad a tenor de las fotos que se presentaron junto a la denuncia a la Delegación de Salud en la que se aprecian botellines de cerveza en una esquina de la sala.

Las mismas fuentes aseguran que esta sala 'VIP' también era punto de encuentro para celebrar fiestas y barbacoas, algo que desde Educación se ha negado a Diario de Almería desde el primer momento pero que coincide con la denuncia presentada a la Delegación de Salud y a las declaraciones que los denunciantes hicieron a este periódico hace unos días. En ese sentido, todas coinciden en señalar que "a partir de las 15:00 horas, con el final de la jornada lectiva en el centro, comenzaban las barbacoas y las fiestas". Y precisamente, las fotos a las que ha tenido acceso Diario de Almería en las que se aprecia a docentes en la citada habitación comiendo, fumando y bebiendo pertenecen a esas supuestas concentraciones. Instantáneas que eran compartidas en un grupo de Whatsapp por lo que "todo el profesorado del instituto era consciente de esta situación" y "conocían perfectamente la existencia de esa habitación".

Tanto unos como otros también inciden en que la dirección del centro era conocedora de esta actividad "y no hicieron nada para remediarlo". No en vano, en esta últimas dos décadas desde que la sala 'VIP' ha estado en activo, la dirección ha tenido a dos directores. El primero, Daniel Cueto, que se jubiló hace tres años, y que dio paso a Francisco Javier Domínguez, que era vicedirector en la etapa del primero.

Domínguez, en declaraciones a Antena 3 Noticias, ha señalado que la denuncia desvelada por Diario de Almería parte de un antiguo docente por "rencillas que se utilizan para hacer daño" y ha insistido que cuando llegó la inspección "solo había un profesor fumando". Además ha señalado que "somos conscientes que no se debe fumar pero ni hay botellas de alcohol ni ahí se hacen fiestas". El hecho de que se haya encontrado un cenicero lleno de colillas se debe "a que esta habitación no se limpia y las colillas pueden llevar ahí meses", ha apuntado.

Otras fuentes consultadas por este periódico, apuntan que esa sala 'VIP' se puso en marcha con la Ley Antitabaco de 2005. "Allí, de manera esporádica, los docentes fumadores en sus horas no lectivas se fumaban algún cigarro", explican a la vez que insisten en que las fiestas a las que hacen referencia los denunciantes "tenían lugar siempre en horario no lectivo" y eran "muy esporádicas", refiriéndose "a un par de celebraciones al año por la buena sintonía de los profesores".

Cerrada "de forma preventiva"

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, señalaba este miércoles en declaraciones remitidas a los medios que el aula en cuestión, situada en un patio interior a la que solo algunos profesores tenían acceso de acuerdo con la denuncia elevada a principio de curso, ha sido cerrada "de forma preventiva" por parte de la dirección del IES.

"La Inspección de Salud ha emitido un acta y estamos a la espera", ha añadido el titular provincial de educación, quien ha dicho que su departamiento está "haciendo las averiguaciones oportunas" ante el "supuesto consumo de tabaco" ya comprobado desde la propia Administración autonómica a través de Salud.

Tras el cierre de esta dependencia, que tuvo lugar ya en octubre del año pasado, todos los docentes que fuman lo hacen en la calle.