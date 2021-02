Olula del Río mira al futuro con gran optimismo desde su privilegiada situación de corazón y capital del Almanzora. Una capitalidad efectiva que ejerce desde distintos ámbitos, como el cultural, el comercial, el social o el deportivo. Ganando en servicios e incluso en población el último año, su privilegiada situación y las políticas implementadas durante la última década no solo han puesto de moda este municipio, dirigido desde la alcaldía por Antonio Pascual, sino que le confieren grandes perspectivas para los lustros venideros.

Olula del Río cuenta, según el observatorio ARGOS de la Junta de Andalucía, con más de 400 establecimientos del sector servicios y es lugar de referencia para montar un negocio en toda la comarca. Su concurrida avenida y las calles Granada, García Lorca y Ramón y Cajal, especialmente, son un hervidero de bares, cafeterías, restaurantes, comercios... que toda la comarca elige para realizar sus compras o pasar sus ratos de ocio.

Lugar de encuentro

No es de extrañar que, en un contexto, por desgracia, de pérdida de población en muchos municipios del interior, Olula no solo no pierda, sino que gane habitantes, como en 2020, cuando fueron medio centenar y las perspectivas siguen siendo muy buenas. A esto ayuda decididamente su condición de lugar de encuentro en la comarca. Su estratégica ubicación, justo en el corazón del Almanzora, unida a la gran cantidad de servicios y su oferta cultural y de ocio lo convierten en el punto donde quedar tanto para sus vecinos como para los de toda la comarca. Los muchísimos trabajadores del ‘gigante’ Cosentino que cada año llegan a trabajar a la multinacional tienen como prioridad vivir en Olula. Así, la población real dista mucho de esos 6.259 habitantes que refleja el censo y en gran parte es por estos trabajadores que eligen Olula como lugar de residencia.

Capital cultural

El aspecto cultural es también clave en la condición de Olula del Río como capital del Almanzora. La monumental Cabeza de la Mujer del Almanzora, del afamado Antonio López, el Museo Ibáñez y el Centro Pérez Siquier son sus grandes referentes, aunque la cultura olulense es mucho más. Grandes artistas además de Ibáñez son originarios de Olula, como Garren u Odu Carmona, así como otros con un gran futuro como Juan Miguel Galera. Premio a este movimiento cultural ha sido el otorgamiento del bachillerato de artes al IES Rosa Navarro, que tendrá su primer curso el año próximo. Además, Olula cuenta con la banda de música más numerosa de Andalucía, otra agrupación musical (Agrupación Musical Cristo de las Aguas), escuela de pintura de adultos y niños, escuela de canto, de baile...

Y no le va a la zaga el ámbito deportivo. El municipio cuenta con numerosas escuelas y clubes deportivos. Jóvenes y mayores pueden inscribirse a la escuela de fútbol Juan Pedro Carrillo, C.D. Comarca del Mármol, Club Baloncesto Olula, Escuela de Ciclismo, Escuela de Pádel, escuela municipal de kárate (sólo hay dos en Almería), gimnasia activa, escuela de atletismo, escuela de ajedrez, de voleibol...que hacen que cientos de personas de toda la comarca elijan Olula para practicar deporte. Además, se organiza o colabora con eventos de la talla del Rallye del Valle del Almanzora. También, desde el Ayuntamiento se trabaja intensamente con asociaciones del municipio de diversa índole.

Una década de Antonio Pascual

En todo esto ha tenido mucho que ver la labor de ya casi 10 años de Antonio Pascual como alcalde de Olula y sus diferentes equipos de gobierno, que continúan trabajando en el impulso del municipio y más si cabe en esta época de pandemia. Prueba de ello son las distintas campañas para fomentar el comercio local, la potenciación del asociacionismo, la apertura de nuevos recursos turísticos, el apoyo a la gran labor de Andrés Garcia Ibañez y la Fundación Ibáñez Cosentino como bandera y referencia de Olula o las numerosas inversiones que ya están aprobadas o se encuentran en ejecución.