Turki Al-Sheikh: "Trabajamos en la construcción de la Ciudad Deportiva y el desarrollo del Estadio"

Turki Al-Sheikh, presidente y propietario de la UD Almería, concedió hace tres meses una entrevista al informador kuwaití Ammar Taqi cuya primera parte de la misma ha visto la luz hace unas horas. En ella el jeque saudí habla del proceso de compra de la entidad y de otros temas relacionados con el club. Si bien hay que tener en cuenta que algunas cosas pueden estar desactualizadas, la reproducimos por su valor para los aficionados rojiblancos, dado que el máximo mandatario se prodiga poco por los medios de comunicación hablando sobre la UDA.

En sus primeras respuestas Al-Sheikh aclara aspectos de cómo se produjo el proceso de compra del club en agosto de 2019: "Cuando vendí el club Al-Masry [Pyramids egipcio], decidí reinvertir el dinero en el fútbol. En aquel momento, el conocido agente de jugadores Areola me ofreció la compra del club italiano AC Milán. Me lo dieron a buen precio. Lo pensé, el precio era correcto, pero alto para mí, y entonces me dije: ¿Qué puedo añadir a los logros del Milán más de lo que ya tiene? Además, el Milán es un club grande e internacional y no podré trabajar tranquilamente. Necesitaba tranquilidad. Me ofrecieron un club de la segunda división inglesa y un club de la primera división, todo a precios razonables, lo cual rechacé".

Según su relato, para darle el visto bueno a la operación fue clave que Alfonso García estaba dispuesto a vender y la afición ya demandaba a alguien nuevo al frente de la entidad: "Entonces estuve hablando con un amigo argentino y me dijo que había un equipo de la segunda división española en una ciudad pequeña y su dueño quería venderlo, y la afición no quería que el dueño siguiera. Querían alguien que inviertiese dinero y cuidase del club. En definitiva, el club se ofrecía a un precio precio muy económico. En ese momento ni siquiera sabía el nombre de la ciudad, pero estudié el asunto y en 8-10 días viajé a la ciudad, completé el trato y comencé el viaje".

Pese a la mala racha actual, Al-Sheikh sigue valorando el buen trabajo que se hizo para lograr el ascenso a Primera en 3 temporadas de margen: "En Almería logré lo que quería. El equipo ascendió a Primera División por tercera vez en su historia. En las tres primeras temporadas en Almería conseguimos el campeonato de Segunda, que es el primer título en la historia de un equipo que fue fundado en 1989. Es un club relativamente nuevo. Logramos un crecimiento de fanáticos y muchos resultados positivos. Hicimos la venta más cara en la historia de Segunda [Darwin]. Fichamos a muchas estrellas. El valor del equipo se multiplicó 4-5 veces en los últimos tres años. Si calculas las otras ganancias, puedo decir que multipliqué las ganancias 15 veces".

Sobre la mala situación deportiva actual pasa casi de puntillas, recordando el mantra de la gran inversión realizada y recalcando asimismo que fueron el quinto más vendedor: "Esta temporada somos el segundo club que más gasta en Primera y el quinto que más vende. Creo que he conseguido algo positivo en Almería. ¿Estoy satisfecho? Sí, definitivamente estoy satisfecho. Esta no es mi ambición. Quiero más y más, pero si me preguntas si estoy satisfecho, ciertamente lo estoy".

Sorpresivamente Al-Sheikh también hace alusión de 'puntillas' a los proyectos más importantes en ciernes para el club, tanto de la Academia como de la segunda fase del Power Horse Stadium: "Obtuve un gran terreno en Almería a un precio nominal para construir una Ciudad Deportiva y estamos trabajando en eso y también en el desarrollo del Estadio".

El asesor del gobierno saudí en materia de entretenimiento con rango de ministro desvelaba su gran relación con el técnico portugués Jorge Jesús y la ascendencia que ha tenido sobre la UDA en estos primeros años: "Tengo una relación fuerte con el entrenador Jorge Jesús, él compró al jugador más caro que vendí en Almería [por Darwin], y uno de los jugadores brasileños que fiché vino por recomendación de Jesús. Tiene una comunicación constante con los empleados del Almería, nos ha comprado jugadores y también nos ha recomendado otros. Sé que Jesús es un entrenador duro. Quería ficharlo para el Almería [difícil dado que su caché supera los 10 millones de euros netos], pero tengo un empleado portugués en el club [se entiende que por Joao Gonçalves] con un alto cargo y es amigo de Jesús desde hace 30 años. Me dijo que no es apto para este trabajo. Es un entrenador duro e iba a crear problemas con la mitad del equipo porque sus entrenamientos son muy intensos".

Para concluir la primera parte de una entrevista que ha dado en dos capítulos, Al-Sheikh habló acerca de la posibilidad de que el delantero saudí Abdulrahman Al-Hamdan (24 años), que milita en el Al-Hilal, vistiera la rojiblanca: "Hace dos o tres temporadas estuve de acuerdo con Abdullah Al-Hamdan y su padre, y podría haberle hecho una gran oferta para traerlo a Almería, pero estaba camino del Al-Hilal y no quisimos interferir. Ahora hay un jugador en Al-Hilal que tiene el deseo de jugar profesionalmente en Almería y sería mejor para él económicamente, pero me negué porque no quiero este dolor de cabeza. Pensé en traerlo y Lo necesito en Almería, pero no quiero chocar con la afición, hay muchos jugadores en el mundo".