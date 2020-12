El expresidente del Almería, Alfonso García, cerca de salir del Águilas FC

Alfonso García puede salir del Águilas FC. En una información publicado por Radio Águilas, el empresario mexicano y dueño del club, Fernando Chavero, asegura que ha iniciado los trámites legales para rescindir la cesión, puesto que el expresidente rojiblanco supuestamente habría incumplido los acuerdos suscritos por ambos en su momento, que debía de haber realizado el pasado 15 de septiembre.

Alfonso, que vendió la UDA en verano de 2019 y entró posteriormente en la directiva aguileña vía cesión, no habría efectuado el primer pago del préstamo. Chavero le dio una margen de confianza ampliando los tiempos, pero asegura que todo se ha quedado en "promesas incumplidas". Ante ello, el mexicano hizo llegar un comunicado a Radio Águilas en el que asegura que: "Queremos informar que al no cumplirse el primer pago de la cesión del Águilas FC el día 15 de septiembre de 2020 como se estipuló en el acuerdo y tras varios meses de promesas de pago e incumplimiento por parte de Alfonso García Gabarrón, he tomado de la decisión de rescindir la cesión del Águilas FC y para ello hemos comenzado los trámites legales [...]". Todo ello, siempre según Chavero.

La situación parece complicada para Alfonso García y coge al club murciano en plena competición liguera. El expresidente rojiblanco tendrá que dar su versión y aceptar la salida del club o recurrir a la justicia la decisión tomada por Chavero.