Al Almería le sienta mejor el traje de Alcorcón

Difícil era de esperar un cambio tan bueno como el mostrado por el Almería en Alcorcón, tras el pésimo partido jugado en Ponferrada. Rubi ya había insinuado durante la semana que se iban a ver cambios en el once titular para optimizar a un once titular que no terminaba de funcionar en las primeras jornadas. El técnico, de la escuela cercana al guardiolismo, apostó por meter jugones en el centro del campo, por tener más presencia en la parcela ancha.

Y dio en el clavo. Nada tuvo que ver el Almería de Santo Domingo con el que había jugado hasta el momento. Fue un equipo compacto, que funcionó como un bloque. Con jugadores de perfil menos vertical sobre el papel, sin embargo fue el partido en el que más veces vio puerta gracias a los espacios que generaron los centrocampistas. La presencia de Portillo entre líneas, las constantes llegadas de Robertone y la ayuda de De la Hoz para liberar a un Samú colosal cuando no está anclado de '5', cargaron de virtudes a un equipo con muchos más recursos que las guerras solitarias y el recurso del balón en largo a Sadiq de las primeras jornadas.

Ofensivamente el equipo llegaba al área del Alcorcón con muchos más jugadores y defensivamente los rojiblancos sufrieron menos que de costumbre. El Almería estuvo mejor posicionado, perdió mucho menos balón en salida y apenas tuvo que ver intervenir a Fernando. Es cierto que el Alcorcón está abajo, que no había ganado ni un partido en casa y todos los justificantes que se quieran buscar, pero estos partidos son de los que se atragantan si la superioridad tan apabullante no se plasma en la primera parte en el juego y en el marcador. Sólo hace falta recordar el choque de Amorebieta o muchos de los puntos perdidos las dos temporadas anteriores en partido como éste.

Potencial mejor utilizado

Hacía falta una victoria como ésta para ganar y transmitir confianza, además de para mostrar a los rivales que el Almería tiene alternativas de juego. Con Pedro Emanuel, Guti y Gomes [la corta etapa de Mario Silva fue un parche], el equipo era más hermético, era difícil que cambiaran su estilo, por lo que los rojiblancos se volvieron previsibles y, en muchos momentos, vulnerables. Esto parece haber cambiado un Rubi que conoce mejor la categoría y al que se le ve capaz de adaptar sus planteamientos a las circunstancias que requieren los partidos.

Los técnicos anterioremente citados tenían una plantilla más amplia y, por lo tanto, más alternativas, pero por momentos la desaprovecharon. Gomes, por ejemplo, planteaba onces totalmente distintos de miércoles a domingo [hay que recordar que la temporada pasada estuvo condicionada por el pasado confinamiento], pero tácticamente apenas se observaban permutas. Cuando el calendario se normalizó, muchos de los jugadores se le vinieron abajo al portugués, caso de Ramazani, Carvalho, Lazo o el propio Sadiq.

De hecho, el próximo viernes tendrá lugar un encuentro que nada tiene que ver con el de Santo Domingo. Enfrente estará un Tenerife que también está en la zona alta y que se está mostrando temible en ataque. Los chicharreros irán a disputarle el balón a los almerienses, un test exigente que se afrontará con la seguridad de que el Almería sigue calibrando su gran potencial.