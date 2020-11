La apuesta de las rotaciones de Gomes con el Almería

Lo que está consiguiendo José Gomes en este inicio de temporada tiene mucho mérito. Primero por haberle dado de una forma tan espectacular la vuelta a la tortilla tras unas muy malas primeras jornadas. Segundo por encadenar cinco victorias consecutivas y firmar números tan buenos como los que en su momento lograron Unai Emery y Javi Gracia, los entrenadores de los anteriores ascensos a la máxima categoría. Y tercero, y quizás lo más sorprendente, es conseguir que le funcione el equipo titular, hacer diez rotaciones de cara al siguiente encuentro, y que el equipo le siga respondiendo.

Los propios comentaristas de Movistar, que no siguen la actualidad rojiblanca tan de cerca, mostraron su sorpresa por el once que presentó el Almería el jueves ante el Tenerife y por cómo rindió. Pero no es la primera vez, ya en Sabadell había hecho lo propio y también logró vencer.

Lo cierto, más allá de las alabanzas que ahora mismo se está ganando el técnico y que no pueden caer en saco roto cuando lleguen los malos resultados, que llegarán, es que estas rotaciones son necesarias. “Hablamos de nueve partidos desde el 27 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Queremos manejar la plantilla que tenemos para no entrar en riesgo de lesión por fatiga. Al final la calidad que hay sirve para que todos tengan su oportunidad”, dijo el luso en la rueda de prensa postpartido del pasado jueves.

Es una ultramaratón lo que afrontan esta temporada los equipos y todo lo que sea repartir esfuerzos, evita fatigas y por consiguiente, lesiones. Ahora mismo, pese a las dificultades de entrenamiento en pretemporada y durante el propio campeonato, los equipos están todavía frescos, pero pasado la mitad del campeonato, todo lo que sea haber ahorrado gasolina le va a dar un extra al Almería.

Además, de esta forma está consiguiendo recuperar a jugadores para que se sienta importantes. A Lazo, que había comenzado bastante fuera de forma, el jueves ya se vio con muchas más ganas y mordiente. La celebración del 1-0 lo constató. Fernando o De la Hoz son otros ejemplos de que están siempre preparados y sus rendimientos son constantes. Otros como Buñuel, Centelles, Robertone, Ramazani... se están haciendo a la categoría y cada vez compiten mejor.