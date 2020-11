Gomes: "No es fácil jugar a este nivel con tantas rotaciones"

José Gomes hizo el siguiente análisis del encuentro. "Estoy muy contento con mis jugadores porque no es fácil mantener el nivel cuando se cambian diez jugadores y a pesar de tanto cambio, hemos hecho cosas muy buenas. Hemos mantenido el orden, aunque es cierto que en el primer tiempo no hemos tenido velocidad en nuestro juego. Hemos sido un equipo equilibrado, hemos tenido una gran actitud", se congratulaba el portugués.

Sobre las rotaciones, dijo que: "Hablamos de nueve partidos desde el 27 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Queremos manejar la plantilla que tenemos para no entrar en riesgo de lesión por fatiga. Al final la calidad que hay sirve para que todos tengan su oportunidad. Lo mejor son los 15 puntos, estos récords son buenos para todos los seguidores, pero lo importante es seguir en esta línea".

Gomes no evitó la pregunta sobre el segundo lanzamiento de penalti, cuando se vio a Sadiq discutir con algunos compañeros. El entrenador dejó las cosas bien claras: "Soy yo el culpable. Debería de haber dicho quién lo lanza y no lo he hecho. Normalmente los jugadores no hacen esto, pero ambos querían el gol para estar más enchufados, con más confianza. El primer lanzador era Lazo y después Corpas".

Finalmente, el míster también quiso explicar cómo está Sadiq, al que no se le vio contento pese al gol. "Lo veo feliz, estaba frustrado porque podía haber marcado el tercer gol, pero pierde el balón en la asistencia. Yo creo que está bien, está mejorando cada día, me ha gustado cómo ha controlado el balón bajo presión, cómo se ha girado, cómo ha roto en velocidad... Tiene mucho que mejorar, pero está camino de ello".

Por su parte, Ramis dijo que "no creo que el Almería haya generado lo suficiente para llevarse este 2-0, pero ha tenido las dos situaciones de gol. Adrián [Ortolá] no ha participado más allá de estas dos jugadas, lo que habla bien del juego de mi equipo. Estoy lejos en la acción del primer penalti, no me ha parecido, creo que se premia al grito".

Respecto a sus declaraciones esta semana sobre el cambio del club respecto a su etapa, el exrojiblanco apuntó que "el que no me conozca, interpreta mal estas palabras. La única intención era explicar que el club ha cambiado a nivel institucional. Me alegro de la entrada de la nueva entidad, porque el Almería y la afición son estupendos. He sido siempre muy bien recibido aquí y me fui agradecido de aquí. No iba con la intención de dañar a nadie".