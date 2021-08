David Cuenca: "Mi hermano me animó a venir al Almería"

En un mercado con pocos nombres propios aún para el Almería, quizás el fichaje más inesperado haya sido el del hermano menor de Jorge Cuenca, David. El club oficializó ayer su incorporación y hoy el gabinete de prensa ha enviado unas palabras, para analizar su llegada y lo bien que le ha hablado su hermano de la UDA y de la ciudad.

"Mi hermano es un referente, un ejemplo para mí. Le tiene mucho cariño al club y a la afición de Almería, yo directamente me he enamorado de la ciudad. Él está encantado con el fichaje, me animó a venirme a Almería porque ha sido muy feliz aquí", asegura el joven jugador que acaba de empezar a entrenar: "Ahora mismo en proceso de adaptación, muy contento con los compañeros nuevos".

Respecto al objetivo del filial, está claro: todos los integrantes tienen el ascenso entre ceja y ceja. "Llevo dos días entrenando y veo muy buen nivel. Con trabajo, vamos a poder conseguir el objetivo del ascenso. Vamos a tener un muy buen equipo. Óscar Fernández nos pide trabajo. Con él al mando vamos a hacer un gran año", asegura David Cuenca.

"Rubi está muy pendiente del filial. Me llama la atención el proyecto de futuro, es un club que te llama, que tira mucho de la cantera", dice el joven futbolista que viene de una cantera tan poderosa como es la del Real Madrid: "Llevaba once años allí. Estaba en el Castilla, había problemas de fichas y en enero me surgió la posibilidad de venir. Entonces no se pudo y en verano sí que lo he conseguido, muy feliz".

Como su hermano Jorge, David Cuenca se desenvuelve bien en cualquier posición defensiva. En eso tiene al mejor maestro en casa. "Soy polivalente. En el Madrid he jugado en las cuatro posiciones de la defensa, aunque mi posición habitual es la de lateral o central izquierdo".