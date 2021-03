“Deseo que la ciudad fotografíe el ascenso del Almería”

Manuel Méndez Caballero era un árbitro elegante, dignificaba a un gremio de deportistas al que habitualmente se le crucifica. Eso sí, a él le gustaba entrar en el barro, disfrutaba de la salsa del fútbol. De hecho, en los veteranos sigue mostrando la templanza más propia de un torero que de un trencilla de los años previos a que se profesionalizara el mundo del arbitraje. Una vez que colgó el silbato de la RFEF, cogió los bártulos de la fotografía y cambió el bullicio de los estadios, por la paz y la soledad de la naturaleza.

–¿Cómo le va la vida?

–Aquí seguimos dando guerra. El fútbol veterano era el único escape que tenía, era un gustazo disfrutar con ellos los fines de semana. Son jugadores a los que les he pitado desde pequeños, hemos crecido juntos en los campos. Este año y pico sin coger un silbato me hace echar de menos el arbitraje. Sin fútbol, me toca centrarme en las otras pasiones: la familia y la fotografía.

–Además de árbitro, fue delegado del filial del Almería en otra época. ¿Lo sigue?

–Sí, me siento de nuevo más cercano al club. Lo estoy siguiendo bastante, estoy viendo la mayoría de partidos por la televisión. Me gusta más el fútbol por la tele, quizás por el hartazgo de tantos años viviendo el fútbol desde dentro. Estoy disfrutando, vuelvo a estar ilusionado con el Almería.

–Se nota que echa de menos los campos.

–Cuando era árbitro profesional, eran muchos viajes fuera de casa. Ahora en el fútbol veterano me lo tomo de otra manera, es echar un rato cerca de casa. Sí, lo echo de menos. Yo me tomo los partidos igual que cuando arbitraba en Segunda B: corro todo lo que puedo, los llamo chavales, trato de estar serio...

–A Méndez Caballero le ha gustado también analizar la labor arbitral en los medios de comunicación locales.

–Este año me están llamando mucho porque está siendo una temporada complicada para el Almería, en cuanto a arbitrajes. Los partidos están teniendo muchas jugadas polémicas, la gente está muy liada, las reglas de juego están cambiando demasiado. Sigo enjuiciando de vez en cuando al arbitraje, para mí es fácil hacerlo y me gusta ponerme en la piel del árbitro para acercar un poco la labor de los colegiados a la gente.

–¿Qué opinión le merece el VAR?

–Ha vuelto el fútbol del revés, lo ha vuelto más lioso. Personalmente, no soy demasiado partidario del VAR tal y como está desarrollándose ahora en España. Sin embargo, a nivel europeo o mundial el VAR me encanta. Si es que me gusta más el arbitraje en Europa que en España, no porque tengamos malos árbitros, sino por la forma de arbitrar aquí. Nunca he sido de pitar empujoncillos o caídas tontas, yo era más del estilo de Mateu, de dejar mucho jugar.

–¿Colgó el silbato y cogió la cámara de fotos?

–La cámara la tenía, lo que pasa que necesitaba un tiempo que no tenía. Una vez que dejé de viajar con el fútbol, he retomado esta afición y estoy disfrutando mucho, mucho, mucho.

–Supongo que le transmite más paz que el arbitraje.

–Imagínate. Durante un tiempo hice fotografía humanista y ahora estoy haciendo de naturaleza. Cuando me voy al campo o la playa, se siente una paz enorme al estar solo, respirando aire puro.

La Sala Jairán, junto a la Plaza Vieja, acoge sus fotografías Este viernes, Manuel Méndez Caballero inaugura HOPE, su primera exposición individual de fotografía, en la Sala Jairán del CIP -Plaza Vieja, junto al Ayuntamiento-. Es una pequeña colección de imágenes humanistas en blanco y negro, con la que el autor trata de mostrar la importancia de los valores éticos, morales y sociales que, por desgracia, se están perdiendo en este mundo actual. Con estas fotografías quiere invitar a la reflexión sobre una realidad universal: el principal derecho de todo ser humano no es el de poder ser igual a los demás, sino justo al contrario, el de poder ser diferente… en la igualdad de derechos. La exposición estará abierta a todos los almerienses de martes a domingo desde hoy 19 de marzo, día de San José, hasta el próximo 2 de mayo.

–¿No le llama la fotografía deportiva?

–Hice durante un tiempo: fútbol, baloncesto, balonmano... No me gustó, me parece un tipo de fotografía demasiado automática, de captar siempre la misma imagen. Eso sí, respeto total para mis compañeros que son auténticos artistas.

–Su primera exposición, hoy se inaugura.

–Individual, sí. Había hecho alguna colectiva y alguna que viene en camino. Muy ilusionado, hay una colección de fotografías muy chula e invito a todos los almerienses a que se pasen por la Sala Jairán para disfrutarla.

–¿Más nervioso ahora que en la caseta?

–Nunca lo estuve, ni si quiera en campazos como Bernabéu, Calderón, Nou Camp... Ahora tampoco, tengo la responsabilidad de que es sólo mi trabajo y quiero saber qué opina la gente, pero nervioso no estoy.

–La última, ¿le gustaría fotografiar el ascenso del Almería?

–Me gustaría que el Almería ascendiera, tengo muchas ganas de que esto se produzca. No sé si lo fotografiaría, pero sí que quiero que se produzca. Almería se merece tener un equipo en Primera División, el club está haciendo un buen trabajo y esperemos que todos lo fotografiemos.