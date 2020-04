Francis: "Lo más justo sería volver a jugar y ganarse el ascenso en el campo"

Francis Guerrero, uno de los fichajes del mercado invernal, fue el protagonista en UDA Radio, donde dijo que espera que la competición liguera se reanude y que no ocurra, por ejemplo, como en Tercera División donde se va a dar por finalizada la competición. "Lo más justo sería que se jugara, que el ascenso se ganara en el campo. Veremos qué ocurre en los próximos días, ojalá el fútbol vuelva pronto, que será una buena señal".

De ocurrir eso, es muy probable que el descanso entre partidos no sea de una semana como hasta ahora, por lo que Guti tendría que rotar más a la plantilla. "Todo el plantel va a ser necesario. Si todo vuelve a la normalidad, todos vamos a tener protagonismo en lo que queda de temporada".

"El parón no beneficia a nadie. El último partido del Almería fue muy bueno, rompimos una mala racha. En mi caso me perjudica más, porque me estaba encontrando muy bien y estaba entrando en la dinámica del equipo. Hay que ser positivos y pensar que volveremos en buena forma", aseguraba el exbético.

El lateral, de momento, no mira más allá de los ejercicios que puede hacer a diario en el confinamiento de su hogar. "Intento estar tranquilo, no volverme loco. Los acontecimientos son los que nos van a marcar todo, yo sólo me centro en lo que puedo hacer, que es mantenerme físicamente bien", apuntó para finalizar con la pregunta de a qué jugadores se ha pegado más en el vestuario rojiblanco: "Conocía a bastantes de mi época en Sevilla, como De la Hoz y Juan Muñoz. Además, Juan Ibiza es una persona fenomenal y me llevo muy bien con él".