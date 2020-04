Romera: "AFE, RFEF y LaLiga deberían sentarse y llegar a un acuerdo"

José Romera, uno de los veteranos del vestuario rojiblanco y también uno de los capitanes, ha comparecido hoy mediante videoconferencia para reivindicar que los estamentos encargados del fútbol se pongan de una vez por todas de acuerdo busquen soluciones convincentes para poder retomar la competición en cuanto la crisis desatada por el coronavirus lo permita.

¿Esperaba que esta situación se prolongase tanto?

Gracias a Dios estamos todos bien, aguantando el chaparrón. Tras un mes se está haciendo largo, ninguno se esperaba que fuera a ser así, pero no se vislumbra ninguna luz y estamos aún con la incertidumbre de lo que va a pasar.

¿Cómo valora la bronca entre AFE y RFEF a cuenta de los audios filtrados?

Aganzo [AFE] no quería dar una respuesta concreta a la RFEF [Rubiales] porque antes quería hablarlo con los jugadores, ya que no se nos había planteado lo de jugar cada 48 o 72 horas, buscaba prevenir que no nos tirásemos al cuello.

¿Qué le parece que los distintos organismos del fútbol no sean capaces de entenderse?

AFE, RFEF y LaLiga deberían sentarse y llegar a un acuerdo aunque todavía no sea concreto. Debe verse la posibilidad de que haya seguridad en la vuelta al trabajo, pero depende de la evolución del virus. Al final vamos a tener que poner todos un poco de nuestra parte.

¿Aceptó de buen grado el vestuario las vacaciones 'forzosas'?

La propuesta del club sobre las vacaciones la aceptamos porque el club nos dijo que no sabe lo que va a pasar ni qué va a proponer la Liga. Los jugadores, por convenio, tienen unos días de vacaciones y lo plantearon de esta manera. Si la Liga da opción de tener un parón, tendremos más días. Los jugadores entendimos la propuesta y es buena porque si esto vuelve tendremos la libertad de aceptar los calendarios de la Liga.

De momento esquivan el ERTE...

Respecto al ERTE, en el mundo del fútbol es una medida extrema y los clubes intentan llegar a otro tipo de acuerdo. Cuando no tienen otra posibilidad financiera se acogen al ERTE.

¿Qué valoración hace del hecho de que muchos contratos expiren el 30 de junio?

Respecto al fin de contratos a 30 de junio la situación es rara y no la han aclarado bien. Supongo que estarán mirándolo porque a mitad de una temporada se acaban contratos y la gente tendrá que volver a sus equipos, igual tiene que negociar cada jugador con el club.

Aparte del trabajo físico en casa, ¿les dan algunas pautas psicológicas?

Un psicólogo nos va enviando tareas e instrumentos para intentar ayudarnos en estos momentos de confinamiento.

¿Considera suficiente una pretemporada de apenas quince días?

Todos tendremos que aceptar con cosas que en principio no nos gustarían. Tras un mes y pico parados tendremos una pretemporada cortita y jugar cada 72 horas sin la preparación necesaria. Debemos aceptar algunas cosas, pero los demás también poner de su parte.

¿Cuál es la solución más justa para la actual temporada?

Lo único que sería justo es ascender o jugar la promoción de manera deportiva. Tenemos que ceder un poco, como también la Liga. Será un tira y afloja para poder terminar la competición, por eso vemos correcta la propuesta del club y los jugadores estuvieron de acuerdo. Mi manera de pensar es que las cosas se tienen que resolver en el campo y que la siguiente temporada tenga que modificarse o retrasarse un poco sería lo conveniente para acabar esta. La manera más justa de acabar es terminar los partidos aunque juguemos cada 72 horas.

Muchos proponen alternativas ingeniosas para acabar el curso...

Han salido propuestas como aumentar los cambios de 3 a 5 e incluso el número de jugadores en la convocatoria y haya parones para hidratarse. Son solo ideas que va dando la gente, por supuesto cambiar los horarios. Al ser verano no se puede jugar a las 12:00 o las 17:00.

¿Y si la conclusión se alargase más allá del verano?

Septiembre u octubre para acabar lo veo bastante lejano. Habría que ver si la temporada siguiente se puede agrupar para que se pueda disputar. Segunda podría apretarse, pero en Primera están las competiciones europeas y es muy complicado.

¿No temen posibles contagios una vez vuelva a jugarse?

Tiene que haber fútbol y entendernos dando todo el mundo su brazo a torcer y tragar con cosas que antes no nos gustarían. Riesgo cero va a ser imposible y habrá que mirar si se reinicia la Liga y varios jugadores se contagian.

¿Se corresponde con la realidad la imagen idealizada del futbolista que tiene mucha gente?

Todo el mundo piensa que el futbolista tiene chalet, piscina y terreno con campo, pero la realidad es distinta. Vivimos en pisos, algunos tienen terraza y otros no, unos en adosado, pero normal y corriente. No tenemos la vida resuelta para hijos y nietos. Eso es erróneo.