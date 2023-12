Garitano lamenta la falta de músculo de su Almería

Antes de hacerlo público a los cuatro vientos, a su círculo más próximo Gaizka Garitano ya le había manifestado su honda preocupación por la endeblez, rozando en incapacidad, mostrada por su equipo para la defensa de las acciones a balón parado. Tras la derrota en Montjuic, provocada por el enésimo despiste en las marcas tras sendos saques de esquina (cayeron dos goles de esa guisa pero pudieron ser más porque Sergi Roberto remató libre de marca nada más arrancar el encuentro) el técnico vasco no se mordía la lengua para calificar lo que observa.

Tanto es así que no dudó en recurrir a la ironía para describir la surrealista situación que los penaliza jornada tras jornada: "Como no entremos Patxi Ferreira [segundo entrenador] y yo a defender los córners, que creo que lo hacíamos bien, no se me ocurre nada más". Ante las cámaras de Movistar LaLiga, en la entrevista flash justo al término del encuentro, abundó en esa idea de no ser expeditivos en la lucha cuerpo a cuerpo, en las acciones hombre a hombre.

Esa falta de 'músculo' está castigando seriamente a la UDA desde que arrancó la competición y el preparador bilbaíno viene mostrándose frustrado e impotente de ver la 'ternura' con la que se desenvuelven sus futbolistas a la hora de frenar las acometidas rivales, particularmente dentro del área, un problema que ya diagnóstico nada más aterrizar en el banquillo indálico y al que le está costando horrores darle solución.

En Montjuic primero fue el cabezazo de Sergi Roberto incomprensiblemente libre de marca cerca del área pequeña que Maximiano impedía que se convirtiera en el 1-0. Pero es que acto seguido llegó un córner lanzado por Gundogan al segundo palo, donde Araújo (uno de los mejores cabeceadores de la Liga, todo sea dicho), le comía la tostada a Édgar pese a la gran envergadura del catalán, provocando una nueva intervención de Maximiano, cuyo rechace transformaba Raphinha en el 1-0. Ya en la segunda mitad, pese a haber logrado la igualada antes del descanso, Sergi Roberto (y eso que nunca ha sido su fuerte) penalizaba de nuevo la blandura defensiva cabeceando en el primer palo adelantándose a un dormido Chumi un córner botado esta vez por Raphinha que desviaba hacia el segundo poste para evitar la estirada de Maximiano.

Una colección de fallos encadenados que no acaba de entenderse dentro del fútbol profesional. Si a todo ello se añade que el equipo tampoco es un dechado de talento ni brilla por la calidad individual de sus efectivos, sin olvidar el lastre de la plaga de lesiones, el resultado no es otro que 21 jornadas ya acumuladas sin ganar (las 18 que van transcurridas del presente curso y 3 arrastradas del final del anterior), lo que ha convertido a la actual UDA en uno de los peores equipos del siglo XXI estadísticamente hablando.

El propio Garitano lanzaba un SOS desde Montjuic dirigido a la dirección deportiva en el sentido de acudir al mercado invernal que se abre en el mes de enero con la idea clara de reforzar el eje de la zaga con futbolistas de un perfil más contundente y seguramente también el centro del campo debido a las inminentes marchas de Baba y Lopy a disputar la Copa África con sus respectivas selecciones, unidas a la reciente lesión de Robertone y al hecho de que Melero esté igual que Pedri, más días roto que activo en el campo. Un necesario lavado de cara que necesita el plantel para afrontar con mínimas garantías la segunda vuelta de la competición, que llegará en 2024 tras concluir la primera con la visita a Pamplona fijada para el día 4.