Garitano: "Solo se me ocurre que mi segundo y yo defendamos los córners"

Motivación : "No es complicado motivar a la plantilla. Estamos haciendo buenos partidos, pero tenemos nuestras carencias. No es un problema de motivación. Estamos en Primera división".

La misma historia : "Es lo mismo todas las semanas: llevarte un golpe y no ganar. La reacción siempre es buena. En el día a día, en los entrenamientos. Estamos compitiendo, pero no llegan las victorias. Hay que seguir trabajando, recuperar jugadores e ir al mercado".

Segundo gol : "El segundo gol del Barça es claramente saque de puerta. Lo he visto desde el banquillo. Es una jugada que no he visto en la pantalla, pero es clarísimo. El gol también lo anula, menos mal que hay VAR. Al final, cuando vas último, todo te pasa".

Solución : "Cómo no entremos Patxi Ferreira [segundo entrenador] y yo a defender los córners, que creo que lo hacíamos bien, no se me ocurre nada más".

Xavi: "La primera parte es inaceptable, no somos el Barça de 2010"

El partido: "La primera parte es inaceptable. Ni la intensidad, ni la agresividad. Si nos falta efectividad, no es aceptable lo que ha ocurrido. No somos el Barça de 2010. El año pasado corríamos como animales. Lo hemos hecho en la segunda parte".

El equipo: "Es una situación general, no es cuestión de jugadores. Tengo que exigirle al equipo como entrenador. En general, hemos tenido cinco o seis ocasiones claras, pero sin ritmo no se puede. No se puede no ganar duelos".

Sergio Roberto: "Es un verdadero capitán, juegue o no juegue. Es un ejemplo de intensidad y de todo lo que quiero. Es una garantía en la posición en la que juegue. Muy contento por él".

Racha: "No estoy cabreado, pero ha faltado alma. Venimos de tres partidos sin ganar y estaban bloqueados, tensos. Tengo que ser más exigente y duro con ellos. Tienen que dejarse la piel en el campo, somos el Barça".

El rival: "No me preocupa que el Almería haya llegado ocho veces, me preocupa mi equipo. Ellos son un buen conjunto con un buen entrenador".

Pasado y presente: "No tenemos la calidad ni la capacidad del Barça de 2010. No somos lo que éramos antes. Si no damos todo, no nos llega, contra ningún equipo. Entiendo al público que ha pitado. Puedes jugar bien, mal o regular, pero hay que tenerle respeto a este equipo y al escudo".

Defensa: "La fragilidad defensiva se debe a errores puntuales. El trabajo colectivo es bueno, pero hemos perdonado mucho. Son jugadas que regalamos y nos cuesta más ganar partidos".

La victoria: "Me voy contento por la victoria porque creo que es merecida, más allá de ser autocríticos con los jugadores y conmigo mismo. Hemos fallado mucho otra vez, pero la victoria es muy merecida".