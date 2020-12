Gomes: "Sadiq está al cien por cien para jugar"

José Gomes concedía la última rueda de prensa telemática prepartido y lo hacía horas después de que Umar Sadiq regresa a los entrenamientos, tras haber estado solucionando unos problemas burocráticos. El míster asegura que el jugador esta disponible para jugar ante el Espanyol. "No ha sido una cuestión técnica, tenía permiso para viajar. Decidí que era mejor que viajara antes de la Copa porque no iba a jugar y que estuviera al cien por cien para el partido del domingo. Él tenía que viajar sí o sí".

Sobre el partido, el míster deja claro que es importante y que el Almería debe de jugar como sabe para sacar los puntos. "No es lo mismo terminar el año perdiendo que ganando. Es un partido importante pero no decisivo. Vamos a jugar ante un gran rival, el Espanyol es el equipo que tira más a puerta. Muchos jugadores no tienen problema de lanzar desde fuera. Tienen muchas alternativas. No es descabellado jugar con tres centrocampistas. Pero hay que hacer de todo para intentar ganar el partido. Debemos ser 100% fieles a nuestra idea", a lo que añadía: "Son tres puntos muy importantes para los dos equipos. El Espanyol ha estado toda la temporada en puestos de ascenso directo. Nosotros también queremos estar en esas posiciones. Tiene un equipo de muchísima calidad. Nosotros saldremos a por la victoria".

Almería y Espanyol son de los equipos que mejor están rindiendo hasta el momento. El tercero es el Mallorca. Los tres presentan números históricos a estas alturas. "Soy de la opinión de que con dos puntos por jornada se ascenderá. Esto no es una autopista y habrá altos y bajos para todos Tuvimos tres derrotas consecutivas y eso va a pasarle también a otros equipos. Hay y seguirá habiendo cambios en la tabla. Esta temporada, en las últimas diez jornadas, también habrá muchos resultados sorpresa".

Finalmente, Gomes quiso poner una buena nota al trabajo de sus jugadores y dejó claro que no se conforma con lo hecho, sino que quiere más. "Trabajando como estamos trabajando hasta el final, creo que lograremos el objetivo de estar arriba. Debemos luchar hasta el final para lograrlo. Cuantos más puntos tengamos en nuestro bolsillo, mejor para nosotros. Hemos perdido contra el Sporting de Gijón y el Mallorca. Fueron dos partidos en los que no merecimos perder. Espanyol es una oportunidad para demostrar nuestro nivel".