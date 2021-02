Gomes: "A Sadiq lo puede sustituir Villar, Schettine u otra opción"

José Gomes compareció para los medios de comunicación almerienses de forma telemática. Su primera respuesta versaba sobre el estado de Cuenca, que este viernes no entrenó por precaución. "No sabemos si va a poder jugar, si hay riesgo no lo voy a usar. Tenemos tres partidos y hay que tener cuidado. Está un poco cargado, es de los jugadores que siempre que juega, lo da todo. Hay qe tener cudado, mañana vamos a decicidir"·.

Esta misma mañana se ha conocido también que Apelación no quita la sanción a Sadiq. El luso, como tras el partido en Fuenlabrada, ha sido resetuoso con la decisión. "Entiendo la sanción del árbitro a Sadiq, pero una vez que se ve el vídeo, no es ni falta. Mi jugador está sancionado y con cuatro tarjetas... Hay que aceptarlo, aunque no es justo. Sólo podemos estar centrados en nuestro trabajo".

Ya tiene decidido quién va a sustituir a Sadiq, pero no da pistas. "Todos trabajan muy bien, pero tengo más opciones aparte de Juan Villar y Schettine. Estoy muy contento con mis jugadores, vamos a tener una solución para este partido, que será muy dificil".

En el Estadio de Gran Canaria, el Almería tocó fondo en la primera vuelta. "Lo hicimos mal, junto con el de Logroñes. Queremos ganar por los puntos, porque queremos mejorar día a día. Si habamos de ajuste de cuentas, no nos van a salir bien las cosas. Las Palmas está jugando de una forma distinta, con más posesión y grandes movimientos de los puntas".

Para salir victorioso el domingo, toca tratar de mantener la puerta a cero. "Intentamos siempre estar fuertes, defender bien, pero enfrente hay equipos capaces de crear peligro. Lo que tenemos que hacer es mejorar la intensidad en las transiciones ofensivas. Si mantenemos nuestra organización ofensiva, será difícil que el rival nos cree peligro", asegura Gomes, que no ve especial ansiedad en sus jugadores por haber dado ya caza al Espanyol: "La presión ya existe desde que empezamos a trabajar. El objetivo es muy alto y nos hace trabajar siempre con responsabilidad. No ganar un partido no es una tragedia, hay que saber hacer las cosas bien y saber jugar con presión".

Finalmente, el míster dio su opinión acerca de que el Almería tenga que recuperar el encuentro ante el Leganés en la previa del importantísimo choque ante el líder, Mallorca. "Nos habían dicho que si salíamos de la Copa, nos pondrían el partido entre semana. Nos queda trabajar y jugar. Si han decidido así, supongo que será lo mejor para todos. De esta decisión, ningún equipo va a sacar ventaja".