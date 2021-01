Gomes: "Trabajamos para jugar ante rivales como el Alavés el año que viene"

En un audio enviado por el club, José Gomes ha hablado del partido de este sábado frente al Alavés de Copa del Rey. "Será un encuentro difícil, ante un rival que ha cambiado de entrenador. Por las ideas de organización defensiva y su contraataque, el Alavés nos va a poner las cosas muy difíciles. Si en las rondas anteriores he dicho que hay que mostrar en el campo que somos de Segunda por alguna razón, el Alavés va a mostrar que es de Primera. Intentaremos seguir en la buena racha que llegamos, pero la responsabilidad de pasar es del equipo de superior categoría".

Precisamente éste es el deseo de Gomes a medio plazo, tener muchos encuentros ante equipos de Primera la temporada que viene. "Trabajamos para jugar muchos partidos como éste el año que viene. El principal objetivo es ascender. Ahora mismo estamos en Copa, que es muy bonita, e intentaremos llegar adonde nos dejen".

El conjunto vitoriano llega con cambio de entrenador tras ser destituido Pablo Machín. "Los jugadores son los mismos pese al cambio de entrenador. Tampoco habrá un cambio acentuado en la forma de jugar, habrá detalles. Abelardo sí quiere mejorar la organización defensiva y la velocidad para atacar. Creo que va a ser un Alavés parecido al anterior".

José Gomes "Con el mercado abierto, siempre se puede distraer un poco la atención, pero veo al equipo muy centrado y con ganas de dar lo mejor"

El que no va a cambiar apenas va a ser el Almería, que mantendrá su estilo de juego en el partido de este sábado a las 12:00 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. "La filosofía está ahí. Hay que estar preparados para frenar a un rival con muchos puntos fuertes. No va a ser fácil buscar espacios para encontrar gol, ellos son un gran equipo. No vamos a cambiar nuestras ideas y buscaremos hacerles daño".