Gomes: "Tengo claro el sustituto de Sadiq... pero podemos jugar sin punta"

De forma telemática, José Gomes atendió a la prensa almeriense para analizar el choque de este domingo en Ponferrada. El partido está claramente marcado por la ausencia de Sadiq. "Es el precio a pagar por tener jugadores internacionales y por jugar en una categoria que no para por las selecciones. Vamos a jugar con lo que tenemos y preparamos todo sin él", y veremos si Samú Costa está al cien por cien al tener un problema en el pie: "No es grave, pero no sabemos si va a estar", dice el luso.

El entrenador rojiblanco no ha querido dar ninguna pista sobre quién será el sustituto del pichichi almeriense, aunque él ya tiene claro en su cabeza cómo jugará el Almería. "Puede jugar Villar, Schettine, Ramazani... Villar sería el sustituto natural de Sadiq, lo está haciendo bien y esperemos que siga con esta racha. Tengo claro quién jugará. Podemos jugar con dos o hacerlo sin punta".

Respecto a la importancia del partiddo, el míster indica que el equipo tiene que reactivarse tras un encuentro el pasado lunes algo espeso en ataque. "Para mantener el segundo puesto hay que ganar, y para ganar no podemos jugar sea como sea. Ahí está nuestro trabajo, ahí es donde tenemos que poner nuestra atencion. Es verdad que se gana a veces por punteria y por buena actitud, pero ante todo tenemos que desarrollar nuestro juego".

"El grupo está trabajando muy bien, hemos tenido partidos menos conseguido, pero el equipo está muy intenso. Quiero sobre todo que el equipo tenga un respaldo de nuestra idea de fútbol", insistió el míster al ser preguntado sobre cómo está la plantilla al tener que afrontar una serie de partidos importantes con varias bajas por el virus FIFA.

José Gomes, entrenador del Almería "La Ponferradina tiene a Yuri, que hace goles de todas las maneras"

Para recuperar su fúttbol, Gomes cree que arriba hay que tener más movilidad de la mostrada en el último partido."Nos faltó velocidad de circulación, romper la línea defensiva para generar espacios. Hicimos un fútbol lento, previsible. El equipo ha demostrado que tiene movilidad, buena dinámica y hay que corroborarlo".

Sobre la Ponferradina, el luso cree que es un rival que sorprende por su capacidad para hacer daño cuando menos te lo esperas. "Es un equipo que parece que no tiene capacidad de hacer daño, pero en un momento recupera balón y te hace gol. Están muy organizados, con mucha experiencia y tenemos que contar con ese cambio rápido de ánimo que muestra en los partidos. Además tienen a Yuri, que hace goles de todas las maneras".

Finalmente, Gomes no tiene preferencia sobre jugar antes o después que sus rivales por el ascenso. "Es una cuestión individual, la presión se la genera cada uno. Personalmente, tengo la presión. Para mí hay que jugar bien y ganar".