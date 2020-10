Gomes: "Es muy fácil enamorarte del proyecto del Almería"

Esta noche va a tener lugar la presentación de la remodelación del Estadio de los Juegos Mediterráneos, uno de los pilares básicos del proyecto de Turki Al-Sheikh. La afición está contenta, deseosa de conocer cómo va a ser su nueva casa y dentro de la plantilla la ilusión es similar. Así lo ha dejado ver José Gomes en la rueda de prensa. "Para nosotros es importante que se arregle el estadio, es donde trabajamos cada día. Cuando vine de Portugal, lo hice no sólo para el Almería de hoy, sino de cara al proyecto de futuro. Es muy fácil estar enamorado de este proyecto".

El Mediterráneo, con la vista puesta en Primera División, va a meterse en el grupo de estadios cinco estrellas del fútbol español. Para sacarle el mayor jugo posible, el equipo tiene que conseguir el regreso a la máxima categoría y encuentros como el de este sábado en Las Gaunas son fundamentales. Allí espera un correoso Logroñés.

"Es un equipo que está acostumbrado a ganar, tienen una buena dinámica de victoria. Luchan y luchan cada jugada, aprietan mucho, van muy bien a la presión. Atrás son contundentes y agresivos para defender, especialmente en balón aéreo. Si nos relajamos, nos puede hacer daño, para ganar este partido tenemos que estar al doscientos por cien. Quien no esté así, no puede jugar", asegura el míster, que no quiere "excusas" cuando el rival basa su juego en encerrarse:"Hay que generar más todo el equipo, no podemos estar pendientes de un solo jugador, hay que buscar espacios. De verdad que creo en lo que hacemos, no estoy vendiendo nada. A veces es difícil, sobre todo cuando ves que no entra el balón, pero cuando empecemos a hacer goles, el rival se va a abrir y va a beneficiar a nuestro juego".

Pese a la derrota ante el Sporting, el juego del equipo fue bueno y Gomes no tiene pensado cambiar el estilo, sólo pide afinar la puntería. "Hay que seguir así, mantener y buscar lo que no hemos conseguido: el gol, es lo único que nos faltó. Generamos ocasiones y tenemos que crear más porque se puede fallar. Así tendremos más probabilidades de ganar. Este trabajo que hacemos es de alto nivel, estamos diseñando una buena dinámica con poco tiempo de trabajo y con los jugadores llegando poco a poco. Si seguimos así, vamos a hacer grandes cosas esta temporada".

Una plantilla amplia

Con el mercado ya cerrado, el Almería ha sido el equipo que más se ha reforzado y más ha vendido. Tiene una plantilla amplia, larga, para hacer frente a una temporada más dura de lo normal. "Estoy contento con la plantilla, tenemos una plantilla con muchas opciones. En una temporada normal serían demasiado jugadores, pero estamos protegidos ante todo lo que pueda suceder. Es una liga muy dura, con grandes rivales y hay que seguir en la línea de trabajo en la que estamos", declara Gomes.

Y es que entre lesiones y posibles infectados por el coronavirus, el Almería ha creído conveniente tener todas las posiciones de juego dobladas. "Hay posiciones donde hay varios jugadores, pero con el tema covid es mejor estar protegidos. Es cierto que han venido jugadores con muchas expectativas de jugar y tendrán que entrenar más y mejor para conquistar el puesto. Habrá cansancio en las jornadas entre semana, por lo que habrá rotaciones. La labor del cuerpo técnico es que nadie se deje ir, que no se sienta fuera de la dinámica del equipo".

Entre ellos cita a los jugadores que van a tener ficha con el filial, donde también tendrán oportunidades cuando no estén en la mejor forma para entrar en las convocatoria de la UDA. "Si no tienen opciones de jugar con el primer equipo, van a tener minutos de juego oficiales con el segundo equipo, que siempre es mejor que los entrenamientos. El miércoles, por ejemplo, dos jugadores estuvieron con el fiilial en Motril".