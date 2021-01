Gomes: "El fútbol es tambien un deporte de invierno"

Dedicatoria de la pasada victoria

José Gomes utilizó el último minuto de la comparecencia de prensa para recordar una promesa que tenía pendiente: "Quería dedicar la última victoria para Germán, como capitán de los niños del hospital. Son momentos difíciles, me imagino cómo estarán las familias. No hemos podido ir al hospital por la situación de la pandemia, le llevaré la camiseta que le he prometido". Un gesto que le honra como entrenador y como persona.