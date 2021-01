"Vamos a jugar como frente al Espanyol"

En declaraciones a UDA Radio, Petrovic analizó el choque de este domingo frente al Leganés en Butarque. "Es un equipo de Primera División y jugamos en su campo; tenemos que hacer lo que hemos demostrado en campos igual de difíciles como en el del Espanyol o el del Rayo. Vamos a ir por los tres puntos y sobre todo hay que evitar perder. Los detalles van a marcar este partido. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar".

El Almería lleva dos de dos en este 2021 y se muestra más regular que la pasada temporada. "Este año los partidos que no se juegan del todo bien se están ganando y eso es importantísimo. Es una gran diferencia respecto al año pasado. Ningún equipo puede jugar bien durante cuarenta y dos jornadas y aquí lo que cuentan son los números y los puntos. Si queremos subir de forma directa -que queremos- es importante ganar puntos y no perder partidos en los que a lo mejor no estemos tan finos. Es nuestra mentalidad. Y así llegaremos lejos. El año pasado por ejemplo subieron dos equipos con más experiencia que juego".

Mañana el equipo conocerá su siguiente rival copero, aunque Petrovic sabe que la mente del equipo está en la Liga. "La Copa es una competición distinta a la Liga y sabemos que hay muchos equipos de Segunda que llegan a las rondas finales, como la temporada pasada. Nuestro primer objetivo es el campeonato, lógicamente, pero queremos llegar lo más lejos posible en este torneo".

El serbio fue uno de los titulares en Los Pajaritos. "Las condiciones fueron duras. Era muy difícil correr sin escurrirte y jugar bien al fútbol como nos gusta a nosotros. Destaco como algo importante que no hubiera ningún lesionado y que aguante toda la plantilla para seguir estando disponible. Y la victoria, claro. El campo estaba difícil para los dos equipos pero nosotros evidentemente no estamos tan acostumbrados"

Allí volvió a jugar con público y espera que el Mediterráneo pueda acoger pronto a los aficionados del Almería. "Espero ver pronto a nuestros aficionados en el estadio. En Soria pudimos ver gente en la grada y aunque había pocos siempre es mejor ver a los aficionados en el campo. Ojalá y pronto puedan venir los nuestros para que disfruten".