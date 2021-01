Con mucho, mucho frío, y con público en las gradas, algo que todos los aficionados al fútbol desean que vuelvan a ser una realidad en la totalidad de España, el Almería afrontaba su segunda ronda de la competición copera ante un rival clásico en las últimas temporadas, que en ésta compite en Segunda B: el Numancia. Día de Reyes, hora de estar jugando con los regalos y los de Gomes que querían regalar una nueva alegría a su afición.

Las palmas a los locales y los pitos a los visitantes fueron los prolegómenos del pitido inicial. ¡Qué raro se hace, desde marzo frente al Deportivo de La Coruña en el Mediterráneo sólo se escuchan los gritos de jugadores y entrenadores! Lo que no se vivirá en Almería al acabar la pandemia será un campo helado, como estaban algunas partes de Los Pajaritos, y eso lo notaron los rojiblancos. El Numancia se adaptó mejor en los primeros minutos y se jugaba en las cercanías del área de Fernando.

Un par de centros peligrosos de José Fran, una buena individualidad de Manzanara y un disparo de Menudo que no encontró portería, fueron los primeros avisos. Como habían comentado desde Soria en la previa, el conjunto local salió sin complejos y con la ilusión que los de Gomes tienen en Liga, pero difícil es motivarse para la Copa. Estaban los almerienses replegados, a la espera de recuperar y montar la primera contra, como la que casi encuentra Ramazani al cuarto de hora.

Poco a poco, el Almería fue entrando en calor. De la Hoz y Petrovic se fueron adueñando de la zona ancha y los rojiblancos empezaron a llegar por banda. Una buena recuperación de Akieme estuvo cerca de convertirse en una acción de gol, pero Moha le trabó en una acción que tenía color de cartulina naranja. El partido era más intenso que entretenido, lucha por el balón en zonas lejanas de las áreas y pocas ocasiones. Tenía pinta de ser el tradicional encuentro copero de un gol y a otra cosa. Fernando, pasada la media hora, evitó que llegara el primero de los locales al atajar el remate de Asier Benito.

El Almería se adelanta cuando menos lo merecía

Menudo y Cotán tuvieron las siguientes. A los puntos estaba ganando el Numancia, pero el Almería iba a demostrar en la primera que tuvo la diferencia de categoría y calidad. La primera triangulación de los rojiblancos en las cercanías de la meta de Jara, obra de Ramazani, Petrovic y Escobar, acabó con el balón en los pies de Robertone que puso el balón imposible para el meta soriano. Disparo desde la frontal, con mucha clase del argentino, y 0-1 al descanso. El argentino había venido avalado por su potencia en el chut, entre otras características, y en Los Pajaritos demostró que no lo ha perdido, que necesita partidos para ir despuntando. Descanso con gol psicológico.

Ivanildo iba a debutar tras la reanudación. El central zurdo iba a tener sus primeros minutos para acoplarse al equipo e ir cogiendo ritmo, puesto que en la segunda vuelta de la competición va a ser pieza importante, sobre todo cuando el virus FIFA haga estragos en la zaga. El Numancia salió decidido a empatar, los sorianos metieron mucha presión desde el inicio, el Almería no debía de pensarse que ya tenía todo hecho, sobre todo ahora que le tocaba defender en la parte helada del terreno de juego. Fernando respondió con seguridad a los primeros lanzamientos de Menudo y, sobre todo, al de Asier Benito.

Mano de Ivanildo, penalti y empate

A la tercera llegada, el Numancia se iba a encontrar con un penalti a su favor, por manos de Ivanildo. El primer balón que tocaba el reciente fichaje y no lo hacía con demasiada fortuna. Aquí no había VAR, la decisión del colegiado le valía a Menudo para empatar desde la muerte súbita. El Almería no había comenzado como debiera la segunda parte y se le complicaba el encuentro. Los de Mandiola seguían poniendo más ilusión y por delante media hora en la que o los de Gomes metían más intensidad o se iban a quedar helados.

No reaccionaba el conjunto almeriense, José Fran tuvo otra gran oportunidad. El segundo estaba más cerca para los sorianos. Gomes introdujo a Appiah y Corpas para tratar de buscar una reacción, pero el equipo tenía la cabeza más puesta en Butarque que en Los Pajaritos. A los 73', ya tocaba, el Almería se acercaba a Jara con doble disparo de Ramazani. El primero se marchó desviado y el segundo obligó al meta a realizar una buena intervención. Un cuarto de hora por delante para desequilibrar el choque o había que 'comerse' una prórroga nada deseable por parte de los dos equipos.

De nuevo Robertone

Lazo y Villar entraban en los últimos minutos, Gomes quería evitar a todo costa media hora más de juego. El que casi lo evita fue Gabarre, con un remate inapelable, que obligó a lucirse a Fernando. Al meta le da lo mismo Copa que Liga, siempre aparece cuando se le necesita y a falta de cinco minutos para el final, ahí estaba el capitán, salvador como siempre. Y si Fernando era el Rey Melchor, Robertone se vistió de Gaspar y Baltasar. El argentino, nuevamente en el descuento, hacía el segundo y colaba a los rojiblancos en la siguiente ronda copera. Choque sufrido, incómodo por las fechas y el frío, pero el Almería comienza 2021 con victoria liguera ante la Ponferradina y con la confianza que da la Copa del Rey para los equipos que cumplen con su objetivo.