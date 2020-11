Gomes: "Hemos generado ante once, diez, nueve y ocho, pero sin gol no se gana”

José Gomes dijo lo siguiente sobre el partido ante el Girona. “Hemos sido siempre mejores, hemos generado muchas ocasiones de gol, pero no hemos marcado. Si no se marca, no se puede ganar. Hemos estado muy bien, circulando rápido el balón y superando su presión. A nivel de fútbol, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero no hemos rematado bien a portería. Estoy triste y un poco frustrado por haber empatado con sabor a derrota, el jueves tenemos otra oportunidad de hacer goles”.

Maras "Todavía no me lo creo, este partido teníamos que haberlo ganado"

Francisco, por su parte, apuntó que "las expulsiones se pueden considerar expulsiones si lo ha visto el VAR. Hemos sufrido muchísimo, pero hay que felicitar a los jugadores por lo que han hecho, el Almería ha podido marcar, pero es el premio al sacrificio que hemos hecho. Juan Carlos ha tenido intervenciones muy buenas cuando más lo necesitábamos. Hemos sumado un punto importante ante un equipo que tiene el objetivo de subir a Primera. El tema del positivo nos ha perjudicado un poco, pero al final no hay excusas, estoy muy contento por cómo estamos afrontando la temporada”.