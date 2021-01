Gomes: "Esta falta la van a ver en todo el mundo, nunca he visto algo así"

El míster rojiblanco, José Gomes, analizó la polémica jugada que dio origen al empate final. "La explicación es que es ley del juego que un jugador en saque de puerta no pueda dar dos toques al balón. Pero no hay ninguna intención de Makarizde, ya que se resbala. Esa imagen se pasará en los cursos de árbitros y será ejemplo mundial, nunca la vi", apuntó de forma respetuosa con la actuación de Ocón Arráiz, que también anuló un gol por fuera de juego al goleador Sadiq: "Para anularlo, hay que tirar de microscopio porque es muy difícil de ver. Eso no lo controlamos, sí nuestro fútbol y actitud en cada acción y debemos ser más contundentes sin regalar tantos balones, matando cuando haya oportunidad".

Y es que el portugués venía avisando de que esto podía ocurrir. "Esta es nuestra categoría, no puedes relajarte ni un segundo porque no hay partidos fáciles y hay que dar siempre el 100% porque si no, no iba a llegar. No hicimos nuestro mejor partido aun creando situaciones suficientes para ganar".

Gomes, eso sí, le da importancia al punto sumado. "Hay que estar más enfocados, no hemos ganado, pero tampoco perdimos, el punto será importante. En fútbol, tras ganar un partido, por mucho mérito que tengas, ya es pasado y hay que juntar la energía en el siguiente. Le ganamos 5-0 a un Primera y hoy hicimos un partido menos conseguido, ellos merecían el empate y no hay que tener miedo de decirlo, dieron la cara".

Hablan los protagonistas

El capitán Corpas dijo lo siguiente: "No conocíamos esa norma que se ha explicado. Teníamos entendido por la norma antigua que si el portero toca dos veces se vuelve a sacar, pero nos ha dicho el árbitro que eso era antes y ahora era libre indirecto con barrera en la línea de gol. Si es rodilla para abajo dice que se hace eso. No podemos focalizar los 90 minutos en esa jugada, sino mirarnos a nosotros, que nos ha costado taparle los huecos para dificultarles su salida y se han visto cómodos. Queremos ganar, pero pienso que un empate es justo".