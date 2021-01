El Sevilla se lanza a fichar a Umar Sadiq

Umar Sadiq se ha convertido en el delantero de moda de la Segunda División y son muchos equipos de Primera los que se han interesado en él. El último, y el que más va a insistir es el Sevilla. Según Cope Sevilla y elgoldigital.com, el director deportivo sevillista Monchi se ha fijado en el africano para sustituir a Carlos Fernández, que se marchará a la Real Sociedad en breve. De esta manera, los nervionenses van a tener dinero para tratar de afrontar el fichaje de Sadiq.

Como informaba esta semana Diario de Almería, el conjunto rojiblanco no tiene intención de vender ahora mismo a su delantero estrella y se remite a su cláusula de rescisión, que ronda los 60 millones de euros, una cifra altísima tal y como está el mercado. Además, ahora mismo el club no tiene problemas económicos, por lo que no va a malvender al delantero.

Sin embargo, habrá que estar atentos a las negociaciones, puesto que desde Sevilla insisten en que el interés es real y Monchi va a poner toda la carne en el asador para hacerse con Sadiq. El Almería sabe que desprenderse ahora mismo de su goleador sería descabezar el equipo, puesto que en el mercado es difícil encontrar jugadores como él. Además, necesitaría un período de adaptación similar al que tuvo el propio Sadiq al principio de temporada. Una temeridad con la segunda vuelta por delante en busca del ascenso a Primera. Por lo tanto, la secretaría técnica indálica no pondrá nada fácil la salida del jugador.

Otra cosa será en verano, como ya ocurriera la pasada temporada con Darwin Núñez. Una vez acabada la campaña y con el objetivo cumplido o no, la secretaría técnica sí puede abrirse a vender al jugador, puesto que la apuesta de Al-Sheihk también es firmar jóvenes promesas para revalorizarlas y luego venderlas. Como también hace el Sevilla.

Queda una semana para el cierra del mercado y todo puede pasar. Monchi se va a fajar personalmente en la negociación con el Almería, que sabe del potencial económico del Sevilla, por lo que tiene clara su postura: cláusula de rescisión.