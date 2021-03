José Gomes, entrenador del Almería, analizó el encuentro en La Rosaleda, enfatizando el carácter mostrado por sus jugadores después de todo lo ocurrido con el VAR en las jornadas precedentes. "Estoy muy contento por el nivel de nuestros jugadores. Hemos demostrado el compromiso con nuestro club y siempre vamos a estar unidos. Me gustaría reforzar el espíritu del grupo, la actitud por encima del juego. Necesitábamos y habíamos merecido una victoria como ésta para tener más punto en nuestro casillero. Ahora nos toca recuperar físicamente y seguir esta línea para el viernes".

José Gomes, entrenador del Almería "Cuando hay un problema y todos pensamos en la misma solución, el equipo está bien. Y hoy lo hemos estado".

Respecto a la anterior rueda de prensa, en la que se convirtió en la cara visible del Almería ante el VAR, apuntó que "es mi obligación salir en defensa de mi grupo de trabajo. Estoy aquí al cien por cien, 24 horas todos los días. Si tengo que representar al Almería, lo hago porque estoy muy a gusto en el club y en la ciudad. Eso sí, la vida del entrenador es ganar, sumar puntos".

Finalmente, quiso pasar página repitiendo y dejando clara su postura sobre el VAR y los árbitros. "Parece que estoy contra los árbitro y es al revés. Siempre he dicho que los respeto, es muy difícil ser árbitro. También estoy a favor del VAR. Lo que me cuesta aceptar es que el árbitro del VAR cambie la decisión del árbitro, si no ha visto nada".

Hablan los protagonistas

Lazo, el más destacado del partido, dijo que "no me lo he pesando mucho, he armado la pierna y ha sido un golazo. Feliz por el gol, por los puntos y por no encajar. Ésta ha sido la mejor manera para reivindicarse después de lo ocurrido el sábado. Hemos estado muy centrados, no nos hemos ido del partido ni con el 0-2. Vamos partido a partido y miramos hacia arriba".

Makaridze destacó que "nosotros estamos con confianza, creemos en nosotros. Vamos a seguir trabajando con estas ganas para seguir cosechando buenos resultados. Las horas después del Leganés fueron difíciles, pensamos mucho en ello. Pero tenemos experiencia y sabemos que a veces nos puede pasar. Hoy hemos demostrado que somos un buen equipo y vamos a luchar por estar arriba".

Finalmente, Robertone indicó que "es una victoria muy importante, anímicamente nos viene muy bien. El fútbol es un deporte que te da revancha y le hemos dado la vuelta a la página rápido. El grupo se ha hecho más fuerte y creo que se ha notado. El equipo ha sacado fuerzas y ha demostrado que quiere estar arriba. Ojalá podamos estar con este ritmo y esta intensidad. Hemos golpeado en los momentos justos y manejado bien el partido. También es importante no encajar".