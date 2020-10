Gomes, por tres veces: "Perder así no va a volver a pasar"

Almería de Lugo, pero si cambiamos dos o tres jugadores, no es excusa para no jugar bien. Para llegar donde queremos, no podemos regalar puntos. Estamos decepcionados", se reafirmó el portugués, que dejó muy clara una promesa a sus aficionados: "Perder partidos como hemos hecho hoy, no va a "No podemos dramatizar. Es verdad que hemos hecho cosas muy mal, no hemos sido elde, pero si cambiamos dos o tres jugadores, no es excusa para no jugar bien. Para llegar donde queremos, no podemos regalar puntos. Estamos decepcionados", se reafirmó el portugués, que dejó muy clara una promesa a sus aficionados: "Perder partidos como hemos hecho hoy, no va a volver a suceder ".

Preguntado sobre si había sido un problema de sistema, Gomes fue claro. "No ha sido una cuestión de sistema, no hemos metido energía. Lo que da vida al sistema es la dinámica, el movimiento. Hay un problema de energía detrás de esto y por eso digo que no va a volver a pasar", por lo que se van a poner a trabajar desde mañana mismo para visitar Las Palmas el próximo sábado: "Tenemos que dedicar más tiempo a un plan B o C si hace falta".