Gomes: "Hay que tener coraje para hacer tantas rotaciones"

José Gomes, entrenador del Almería, hizo el siguiente balance del encuentro. "En el primer tiempo hemos generado poco peligro en ataque, éramos muy previsibles, estábamos más preocupados en no sufrir que en hacer gol. En la segunda parte hemos generado muchísimo, pero hemos perdido el orden. No ha sido un partido completo".

Pese a no estar del todo conforme, sí que reconoce que los tres puntos son más importante de lo que parecen. "Ha sido un partido positivo, podía ser una semana para crear dudas, pero estos tres puntos son muy importantes, pero ha sido una lástima que hayamos desaprovechado las muchas ocasiones que hemos tenido en la segunda parte".

Respecto al 2-1, donde el Almería falló en defensa, Gomes lo explicó. "Nuestros centrales se colocan muy abiertos y el portero tiene libertad para escoger. No importan si bien o mal, Makaridze ha escogido no jugar con centrales y deberían de haber cerrado, pero no lo han hecho. Lo dicho, hemos tenido cosas que no me han gustado".

Pepe Mel, entrenador de Las Palmas "El fútbol se define por detalles y el detalle era habernos ido al descanso con 0-0 y no hemos sido capaces"

Pepe Mel había alabado la buena plantilla del Almería, pero José Gomes quiso poner en valor su estrategia de tener a todos los jugadores enfuchados. "Los futbolistas siempre nos dan en la medida en lo que confiamos en ellos, hay que dejarlos salir al campo. No es fácil hacer tantos cambios, hay que tener coraje para hacerlo. Es fácil decir que tenemos una gran plantilla". En ella está el último fichaje, Brian Rodríguez, que llegó a calentar, pero no debutó: "Tenía ganas de verlo, pero el partido pedía a César [De la Hoz]".

Finalmente, Gomes valoró el buen encuentro de Villar. "Nunca hablo de unidad A o B. Juan Villar ha aprovechado la oportunidad, es un futbolista que entiende el juego y ha cumplido con su deber. Estoy muy contento".

Hablan los protagonistas

El autor de los dos primeros goles, Juan Villar, dijo que "era importante conseguir esta victoria después del Mallorca-Espanyol. Ahora vamos a Leganés conscientes de que podemos dar un paso importante por el ascenso. Sabíamos que Las Palmas nos iban a poner muy difíciles las cosas. Lo hemos llevado a nuestro terreno y nos hemos quedado con los puntos. El partido se ha vuelto de ida y vuelta con el 2-0. Con el 3-1 hemos sabido dormir el partido para ganar. Mi granito de arena son los goles. Estoy contento de estar en el once titular y espero seguir ayudando siempre que tenga la oportunidad".

El 3-1 lo puso Akieme, que apuntó que "lo importante es que no nos alejamos de la zona alta. Hemos ganado y hecho bueno el empate del Fuenlabrada. No hay que mirar tanto a los demás, sino centrarnos en nosotros. El míster nos pide que ataquemos y ataquemos. Partiendo desde el orden, he llegado y me he encontrado con un gran centro de Corpas. Estoy contento con mi actuación, pero sobre todo por cómo está el equipo".