Gomes: "Demostramos nuestra calidad si jugamos con alegría"

José Gomes hizo esta valoración de la victoria ante el Fuenlabrada. "Mi equipo ha jugado con tranquilidad, no hemos perdido el orden, hemos estado organizados y juntos. Cuando lo hacemos así, es más fácil. Hemos jugado como equipo", apuntó el míster que vio cómo sus jugadores actuaron con la alegría que él pedía: "Hay que salir con tranquilidad y alegría cada día, los futbolistas que tenemos sólo demuestran lo buenos que son si hay alegría en nuestro juego".

El míster cree que sus jugadores hicieron un partido muy completo. "Defensivamente estuvimos muy bien y ofensivamente hemos mejorado lo que empezamos a hacer ante el Cartagena. Los movimientos de ruptura son fundamentales para generar ocasiones de gol, no hay dudas de que hemos merecido ganar".

Como no podía ser de otra manera, tuvo palabras para Corpas. "A los entrenadores no nos gusta hablar de un entrenador, pero no tengo problemas de decir que está jugando porque lo merece. Juegue un minuto, cinco o no juegue, va siempre con la máxima actitud. Es un ejemplo para los compañeros".

José Gomes, entrenador del Almería Quiero tener unas palabras para el ministro Turki. Si yo estuviera en su posición, no sería fácil aguantar después de los últimos partidos. Le dedico mi parte de la victoria a él"

Por su parte, José Ramón Sandoval apuntó lo siguiente: "No ha sido el Fuenlabrada que todos queremos, creo que nos han ganado en todas las fases del partido, a excepción de los primeros 15 minutos. Hemos hecho un 50% de pases erróneos. El Almería ha estado muy por encima de nosotros, aunque puede ser un poco abultado".

El técnico ha tenido muchos halagos para los rojiblancos: "El Almería ha tenido más intensidad, más electricidad a la hora de combinar, de ahí el resultado. Le hemos dado mucha facilidad, no hemos hecho bien nuestros puntos fuertes. Teníamos la idea de hacer un fútbol diferente, nos hemos equivocado. Ellos se han encontrado cómodos en la presión tras pérdida, no hemos encontrado a Sekou. Es la primera derrota de la competición, el Almería ha estado muy por encima".

Hablan los protagonistas

Villalba dijo que "el Fuenlabrada es un equipo que compite al cien por cien, es una victoria importantísima. Estamos ahí por méritos propios, pero estoy seguro de que vamos a salir. Si competimos así, pocos puntos se nos van a escapar. Todos juntos estoy seguro que vamos a conseguir el objetivo que nos hemos puesto".

Finalmente, el gran protagonista del encuentro, el trigoleador Corpas, manifestó su alegría. "Contento por los goles, pero sobre todo porque el equipo ha ganado. No hubiera sido posible esto sin que cada uno hubiera ofrecido su mejor versión. Estamos trabajando bien, pero no llegaban las victorias. Si no ganas... al final queremos los tres puntos. Poco a poco nos vamos conociendo con el paso de los entrenamientos y partidos. En este equipo tenemos gente de calidad con el balón, al espacio, aguantando el tiempo del partido...".