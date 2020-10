Gomes: "Las prisas son enemigas del fútbol"

José Gomes ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación de manera telemática. El míster ha valorado cómo llega el Almería al choque ante el Fuenlabrada, después de haber empatado el pasado miércoles en casa ante el Cartagena. "El equipo está mucho mejor, hemos cortado una racha de derrotas, no con el resultado que nos hubiera gustado, pero cortamos una mala racha y ahora hay que esperar con confianza, alegría que llegue una racha buena y espero que se empiece en Fuenlabrada".

A los jugadores les está pudiendo la ansiedad en estas primeras jornadas, en las que nadie se esperaba ver al Almería en la zona de descenso. "Cuando se llega a un momento por debajo de las expectativas, se quiere llegar a portería sea como sea. La prisa es tanta que es enemiga de la profesión, se torna un partido de transiciones. Buscamos mantener el orden y seguir buscando nuestra identidad, como hicimos en los dos primeros partidos. La forma en la que entrenamos hay que mostrarla en los partidos".

"Lo que da confianza es ganar, cuando no se gana se generan dudas. El futbolista se va tensionando, hay que ayudarlos porque tenemos calidad. No les puedo pedir a estos futbolistas que jueguen un fútbol rudo, de pelea, de codazos; nuestro fútbol es de calidad, de inteligencia. Lo que nos está pasando es por las dudas que crean las derrotas", apunta un Gomes que no se esperaba este bache: "Después de la victoria en Lugo y el buen partido ante el Sporting, pensaba que íbamos a mantener la tranquilidad. Creo que ésa es la clave para remontar, para salir de ahí. No hay que entrar en pánico por los resultados que se han dado, hay que afrontar los siguientes partidos con tranquilidad y calidad".

"El fútbol tiene ser alegre, pero con seriedad y profesionalidad, para ganar el próximo partido"

El portugués reconoce que la situación le tiene intranquilo, pero está seguro de que van a reaccionar para alcanzar los puestos de ascenso, objetivo fijado para esta temporada. "Estoy muy triste por estar por debajo de las expectativas creadas. Este proyecto va a llegar a donde queremos, a estar con los grandes de España. Creo que estamos trabajando bien, estudiamos cada detalle de nuestros entrenamientos y de los rivales. Me voy cada día con la conciencia tranquila porque hacemos todo el trabajo para reaccionar".

Finalmente, preguntado sobre la posibilidad de usar a Carvalho como mediapunta, donde se le vio bien compenetrado con Sadiq, apuntó que "él ha jugado como extremo, pero más tiempo como 10 (mediapunta). Creo que podemos sacarle mucho provecho ahí".