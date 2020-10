Gomes: "Estoy convencido de ser parte de la solución"

José Gomes quiso agarrarse al clavo ardiendo de una supuesta mejoría que ve en su equipo, que fue capaz de empatar en la segunda parte al Cartagena. ""Empatar no era lo que buscábamos, salimos a ganar. He sentido a los jugadores nerviosos con la exigencia de ganar sí o sí, lo que nos ha costado errores, no ser fluidos. Después del 0-1, el equipo empezó a crear ocasiones para remontar. Los nervios nos hicieron que no marcásemos. La actitud de los jugadores era para cambiar las cosas. En el segundo tiempo hemos querido llegar en cada jugada, el partido se ha roto y nos han generado peligro".

Pese a todo, ve en sus jugadores una reacción de cara al futuro. "Ha habido un par de ocasiones para ganar, aunque ellos también han podido hacerlo. El equipo ha dado la señal de que quiere cambiar, con eso me quedo".

Finalmente, preguntado sobre si se ve con fuerzas para sacar al Almería de abajo, quiso mostrar confianza en su trabajo. "Estoy convencido que puedo ser parte de la solución de este proyecto, mis directivos saben que si fuera un problema, diría de irme".

Hablan los protagonistas

De la Hoz hizo una muy buena valoración sobre el choque y sus sensaciones: "Ha habido momentos buenos, pero también otros de bloqueo. Necesitamos una victoria ya para coger confianza, hay un nerviosismo que nos impide tener llegadas más claras. El gol nos hace daño, es algo que no nos puede ocurrir. Luego hemos ido a por todas, debíamos de haber tenido más paciencia. Hay un tramo en el que estamos bien, pero al final nos volvemos a partir y nos generan muchas ocasiones y no somos capaces de llegar. Queremos controlar los partidos y hoy no ha ocurrido. Nos ha faltado puntería, hemos sido atrevidos, pero hemos tenido pérdidas y el partido ha sido un correcalles. Esta falta de control no la podemos permitir".